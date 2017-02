Carlos se rapproche de La Réunion

La forte tempête tropicale Carlos était située à 405 kilomètres au Nord-Nord-Est de La Réunion hier à 16h se déplace vers le Sud‑Sud-Est à 4 km/h.

La Réunion est rentrée dans la zone d’influence de Carlos. Le phénomène devrait s’affaiblir progressivement à l’approche de notre île et passer au plus près des côtes au stade de tempête tropicale modérée dans la journée de mardi. Toutefois dès lundi en fin de journée, de fortes pluies sont à prévoir, accompagnées d’un renforcement du vent et de la houle. L’intensité de ces événements météorologiques sera influencée par la trajectoire du météore en raison de sa dissymétrie et de sa compacité.

A ce stade des prévisions, il n’est pas envisagé de nouvelles mesures d’ordre général jusqu’à aujourd’hui. Une nouvelle évaluation de la menace sera réalisée ce matin afin de prendre les mesures les plus adaptées à la situation.

Cependant, en pré-alerte cyclonique, les conditions météorologiques peuvent être favorables mais sont susceptibles de se dégrader rapidement : il est indispensable de se tenir informé et de respecter les consignes des autorités.

Pour rappel, le préfet de la Réunion a décidé de déclencher le niveau « pré-alerte cyclonique » du dispositif spécifique ORSEC Cyclones à compter vendredi 3 février à 17h30, en raison d’une menace potentielle pour l’île dans les jours à venir.

Le préfet appelle l’ensemble de la population à faire preuve de la plus grande vigilance lors des activités de loisirs en extérieur, ainsi que dans les déplacements sur le réseau routier, notamment en cas de submersion des radiers.

À ce stade, il est recommandé de :

Se tenir informé régulièrement sur l’évolution du phénomène en suivant les prévisions météorologiques à la radio ou à la télévision ou sur les répondeurs de Météo France : le 0892 68 08 08 pour les prévisions météorologiques et le 0897 65 01 01 pour le point cyclone ;

Ne pas entreprendre de longues randonnées en montagne ou des sorties en mer ;

Vérifier ses réserves : conserves, eau en bouteille, piles, médicaments pour les personnes en cours de traitement médical ;

Ne pas s’approcher du rivage en cas de houle ;

Vérifier les toitures et les fermetures des locaux d’habitation ;

Vérifier l’arrimage des machines, outils et matériaux sur les chantiers ;

S’assurer de connaître le numéro du centre d’hébergement le plus proche de son domicile, au besoin en appelant sa mairie ;

Contacter son établissement de santé habituel pour les personnes qui suivent un traitement médical, en particulier les insuffisants rénaux et les insuffisants respiratoires.