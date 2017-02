Dans son bilan préliminaire, Météo France constate que les vents sont restés en deça du seuil des conditions cycloniques et que les précipitations relevées n’ont rien d’exceptionnel. « CARLOS a généré un épisode que l’on qualifiera également de "modéré", en tout cas pour une île comme La Réunion, qui a connu par le passé moultes épisodes autrement plus virulents », précise Météo France.

Conformément aux prévisions, les vents sont restés en deça du seuil des conditions cycloniques (150 km/h), avec des vents rentrant dans la catégorie des vents forts (et gérés comme tels par les Vigilances Vents forts du Plan Evénements Météorologiques Dangereux), i.e. des vents dépassant localement les 100 km/h en pointe. Les régions Nord à Nord-Ouest et Sud, ainsi que les Hauts exposés, ont été les plus ventilés. On a relevé sur le réseau de Météo-France les rafales maximales suivantes : 105 km/h à Pierrefonds, 91 km/h à Gillot, 102 km/h à La Plaine des Cafres. En altitude on a dépassé localement les 120 km/h : on a mesuré 131 km/h au gîte du volcan (Pas de Bellecombe) et 128 km/h au Maido.

La moitié nord-est du département a été bien arrosée, et cet arrosage était attendu et le bienvenu après des semaines de temps anormalement sec : on a relevé en 24h (de 17h à 17h) les précipitations suivantes : 442 mm au Gîte du volcan, 182 mm à Cilaos, 285 mm à Salazie Village, 208 mm à Aurère, 202 mm à La Plaine des Fougères, 142 mm au Colosse/St-André, 165 mm à La Plaine des Palmistes, 107 mm à La Plaine des Cafres, 295 mm à La Crête/St-Joseph, 110 mm à Gillot. Ces précipitations n’ont rien d’exceptionnel pour ces régions au vent. Sur les zones Ouest et Sud, sous le vent, les pluies ont été nettement plus faibles.