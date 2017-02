Tempête Carlos : levée de la pré-alerte cyclonique

La tempête tropicale modérée CARLOS se situe à 105 kilomètres au Nord-Ouest de La Réunion ce jour à 16h et se déplace vers le Sud-Ouest à 20 km/h. CARLOS devait passer au plus près des côtes réunionnaises en début de soirée à moins de 100 km.

Toutefois, La Réunion reste sous l’influence de la circulation dépressionnaire :

Météo France maintient le niveau de vigilance fortes pluies sur toute La Réunion pour la soirée. Des passages pluvieux sont attendus pour la nuit mais seront en atténuation demain, journée de transition.

La vigilance vents forts reste en vigueur sur toute La Réunion mais le pic de vent maximum est passé. La rotation des vents expose désormais la côte Ouest.

La houle de 1,50m à 2 m impacte les côtes au vent.

Des situations pluvio-orageuses localement intenses restent possibles du fait de l’instabilité de la masse d’air.

Vigilance crues

En raison de la saturation des sols et des précipitations à venir, la Cellule de Veille Hydrologique (CVH) maintient la vigilance crues (niveau jaune) sur 7 bassins versants des rivières des Saint-Denis, Roches, des Marsouins, des Pluies, Sainte-Suzanne, Langevin et des Remparts.

L’amélioration de ces paramètres (pluies, vents) conduit à une diminution du risque et permet de rétablir l’activité normale des établissements scolaires et des crèches ainsi que les circuits de ramassages scolaires à partir de demain. En fonction des situations particulières (nettoyage, remise en service...), des mesures locales et ponctuelles de fermeture pourront être prises par les maires ou les chefs d’établissements.

Toutefois, compte tenu de la persistance, même modérée, des précipitations, le préfet de La Réunion appelle chacun à faire preuve de la plus grande vigilance, notamment sur le réseau routier fortement impacté par les pluies : à pied ou en voiture, ne tenter en aucun cas de franchir les ravines, les rivières ou les radiers submergés. Il est indispensable d’adapter sa conduite aux conditions de circulation.

Appel à la prudence

Les conditions météorologiques ont conduit à la fermeture des pistes des aéroports du département depuis 12h, entraînant des modifications de plans de vols ; le trafic aérien devraient reprendre demain à compter de 6h30. Les voyageurs sont invités à se renseigner auprès de leurs compagnies aériennes.

Il est à noter une baisse d’activité des services de sécurité et de secours pour la journée de mardi, seul un blessé léger est a déplorer suite à une chute d’arbre.

Le préfet de La Réunion insiste à nouveau sur le strict respect des mesures de prudence et rappelle qu’il convient de s’abstenir de toutes activités de pleine nature jusqu’au retour à une situation normale.