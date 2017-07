Vigilance forte houle jusqu’à dimanche

Météo France a émis un bulletin de vigilance concernant un nouveau train de houle important et puissant de secteur Sud-Ouest, qui débutera au cours de la matinée du samedi 22 juillet et durera jusqu’à la journée de dimanche.

Un second train de houle plus important et plus puissant de Sud-Ouest arrive au cours de la matinée du samedi 22 Juillet, sa progression est rapide et régulière avec une grande période de 18s. Le pic de ce train de houle aura lieu en cours de matinée du dimanche 23 Juillet avec un maximum de de 4 à 4.5 mètres en hauteur moyenne soit 8 à 9 mètres en hauteur maximum.

Cette vigilance concerne les côtes Ouest et Sud, allant de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table. L’amortissement de ce train de houle sera lent et débutera en fin de journée de dimanche.

Les communes concernées sont invitées à anticiper les mesures à prendre en cas de nécessité. Un dispositif de surveillance sera mis en place à Saint-Louis dans un secteur circonscrit.

Le préfet appelle à la plus grande prudence et invite à suivre les consignes de sécurité rappelées ci-dessous :

Circulez avec précaution en bord de mer, limitez votre vitesse sur les routes exposées à la houle.

Pour les plaisanciers et les professionnels de la mer : ne prenez pas la mer.

Protégez les embarcations en les mettant à l’abri ou en les sortant de l’eau.

Ne vous baignez pas.

Soyez particulièrement vigilants, ne vous approchez pas du bord de l’eau et méfiez-vous des rouleaux (même une zone à priori non exposée -rebord de falaise par exemple- peut être balayée par une vague soudaine plus forte que les autres).

Surveillez attentivement les enfants et évitez les jeux à proximité de l’eau.

Si vous habitez en bord de mer, protégez vos biens face à la montée des eaux. Si nécessaire, évacuez vos habitations et mettez-vous à l’abri à l’intérieur des terres.

Tenez-vous au courant de l’évolution de la situation météorologique en écoutant les informations diffusées dans les médias.