Corsair propose La Réunion-Madagascar à moins de 200 euros

Au lendemain de l’annonce par Air Austral de son entrée au capital d’Air Madagascar, la compagnie Corsair a diffusé une nouvelle très importante : l’ouverture d’une liaison hebdomadaire entre La Réunion et Antananarivo à Madagascar. Le tarif d’appel se situe à moins de 200 euros, et à 238 euros avec un bagage en soute. Voici un extrait du communiqué de Corsair.

Présente depuis 20 ans sur le territoire malgache, Corsair obtient les droits de trafic long-courrier en novembre 1996 et opère son premier vol sur Antananarivo. Ce dimanche 9 avril, la compagnie continue d’étendre son réseau sur le régional, se déploie sur les Iles Vanilles en mettant en place un vol hebdomadaire entre l’île de la Réunion et Madagascar grâce à l’obtention des droits de trafic régionaux.

D’ores et déjà disponibles dans les systèmes de réservation et sur Corsair.fr, les vols décolleront de l’Ile de la Réunion à 12h30, pour une arrivée à Antananarivo à 13h10. Les vols retours seront opérés le même jour, avec un départ à 18h00 et une arrivée à 20h30. Les passagers en continuation pour Paris pourront profiter d’un vol de nuit pour leur plus grand confort.

En assurant la liaison entre Gillot et Antananarivo, Corsair offre aux Réunionnais et aux Malgaches une véritable alternative pour se déplacer au sein de l’Océan Indien à des tarifs extrêmement compétitifs.

Ile de la Réunion / Antananarivo 198 euros sans bagage

238 euros avec bagage