Emirates et flydubai s’organisent

Les compagnies du Golfe s’organisent pour réduire encore leurs coûts de production. Emirates et flydubai ont dévoilé lundi un vaste partenariat Emirates. détient aujourd’hui une flotte de 259 gros-porteurs, et relie 157 destinations (y compris les 16 points-cargo). flydubai exploite 58 appareils Boeing 737 de nouvelle génération et relie 95 destinations.

Le réseau actuel combiné regroupe 216 destinations uniques. À l’horizon 2022, le réseau combiné d’Emirates et de flydubai devrait atteindre 240 destinations desservies par une flotte de 380 appareils.