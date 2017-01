UNSA : « Cafouillage de la direction d’Air Austral »

Après des annonces pouvant espérer une sortie de crise, la direction d’Air Austral s’emmêle les pinceaux et crée une confusion totale ne permettant pas une sortie de crise. Après l’envoi d’un projet de protocole de fin de conflit n’étant pas conforme aux échanges avec la délégation UNSA, la direction fait monter d’un cran l’exaspération des grévistes dans la transmission d’une annexe au protocole de fin de conflit totalement erronée et non mise à jour.

Malgré les efforts tout au long de la journée des représentants de l’UNSA pour contribuer à l’élaboration des différents documents, la direction n’a pas été en capacité de proposer tous les documents nécessaires à une sortie de grève.

Les salariés d’Air Austral se retrouvent donc pour une nouvelle journée de grève. Après cet épisode, ce que nous qualifions de non empressement de la direction s’assimilerait plutôt à de la fierté mal placée pour ne pas reconnaître une gestion de conflit désastreuse.