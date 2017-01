UNSA : « Les salariés d’Air Austral toujours déterminés »

« Nous ne sommes pas surpris de l’obstination actuelle dont fait preuve la direction générale d’Air Austral en refusant de recevoir la délégation UNSA sous prétexte que celle-ci n’est pas conforme à ses désirs. Cette situation illustre parfaitement ce que l’ensemble du personnel subit depuis des années et que l’UNSA a dénoncé dans son préavis de grève comme un management autoritaire, directif et partial.

Ce management qui ne laisse aucune place au respect de la dignité humaine explique le désarroi dans lequel se trouve bon nombre des personnels de la compagnie Air Austral.

En se mettant en grève en nombre conséquent, nous, salariés d’Air Austral, avons exprimé notre ras-le-bol face à ces pratiques d’un autre temps. Nous voulons être acteurs de la vie de notre entreprise et non de simples beni-oui-oui. Nous voulons travailler dans un climat de respect et non être les victimes de pressions incessantes. Nous voulons travailler dans un climat de confiance et non avoir à faire à des dirigeants qui se sont fait les champions des promesses non tenues.

La composition de la délégation proposée par l’UNSA pour négocier est à l’image de cette expression. En refusant de la recevoir, la direction nie l’intelligence collective des salariés d’Air Austral à être force de propositions. Il est vrai qu’il est plus facile de satisfaire les intérêts individuels même si cela se fait au détriment de l’Entreprise.

Après six jours de grève, notre détermination collective à ne plus courber la tête reste intacte et la mobilisation est plus que jamais d’actualité. »

Marie-Noëlle Wolf

Délégué syndicale UNSA Aérien