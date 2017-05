10 Gigabits par seconde à La Réunion en situation réelle

ZEOP et son partenaire industriel ZTE ont réalisé hier la première connexion grandeur nature à 10 Gigabits par seconde. Une première pour La Réunion en matière de très haut débit fibre optique. Grâce à la technologie XG-PON, ce très haut débit de nouvelle génération utilise le réseau fibre optique de « monsieur tout le monde » pour délivrer dans chaque foyer des débits inégalés jusqu’ici.

C’est à Beauséjour, quartier de Sainte-Marie équipé en fibre-optique, qu’a eu lieu cette première.

Ils l’ont fait. Et ce n’est pas à Paris dans les laboratoires habituels que cette performance a eu lieu, mais au cœur de l’Océan Indien. Zeop, opérateur historique de la fibre optique à la Réunion et son partenaire industriel ZTE ont réalisé la 1ère démonstration d’une connexion 10G, en situation réelle chez l’habitant, le 4 mai 2017, à la Réunion.

Grâce à une maquette grandeur nature et des ordinateurs et modems de nouvelle génération spécialement arrivés des usines ZTE et configurés pour l’occasion, une première connexion à 10 gigabits par seconde (10.000 x 1 méga) a pu être établie à Sainte-Marie (Réunion) ce jeudi 4 mai 2017. Une performance technologique réalisée en situation réelle d’un client grand public FTTH ZEOP.

Quand en juin 2013 ZEOP lance sa première connexion fibre optique FTTH à la Réunion, les débits moyens en AdsL étaient en moyenne à 5 Megabit par seconde à La Réunion.

Dès octobre 2015, Zeop lance pour ses clients grands publics ses offres à 1 Gigabit par seconde.

En 2017, près de 150.000 foyers sont désormais éligibles aux offres fibre optique, ce qui fait de La Réunion un des départements les plus fibrés de France.

Pour les Réunionnais, à 11 000 km de l’Europe, le débit est un moyen nécessaire et vital de réduire la distance qui les sépare du reste du monde.

Avec un taux de couverture très haut débit parmi les plus forts de France, La Réunion est devenue un écosystème de premier ordre pour les entreprises innovantes et les start-up, que ce soit par l’obtention du Label French Tech ou encore l’inauguration en 2017 du Village by CA dont ZEOP est membre fondateur.