Baisse du prix du gaz et hausse de celui du gazole à La Réunion

L’énergie est un des nombreux secteurs dont le contrôle échappe aux Réunionnais.

Sur la période de référence, on constate une évolution des cotations moyennes des carburants par rapport au mois précédent due à une orientation à la hausse en fin de période : + 1,03 % pour le supercarburant et + 3,62 % pour le gazole. Dans le même temps, le prix du brut (brent mer du nord) s’apprécie de 4,1 points.

En ce qui concerne le gaz, la cotation mensuelle du BUTANE est en chute à 365 dollars/TM. Ce mois-ci, comme le mois précédent, la structure intègre une pondération des cotations BUTANE et PROPANE afin de se rapprocher de la réalité des produits intrans ainsi qu’une ligne détaillant les droits de douanes acquittés (à hauteur de 0,7 % de la valeur CAF en euro du produit).

La moyenne des parités sur 15 jours ouvrés s’établit à 1,1440 dollar pour un euro pour le gaz comme pour les carburants (+ 2,12 %).

Les prix à La Réunion

- Le sans plomb

La faible hausse (+ 1,03 %) de la cotation est accompagnée par une hausse très légère du fret (+ 0,26 %) et d’une appréciation de l’euro (+ 2,12 %). Le premier et le troisième paramètre se compensent. En définitive, le prix CAF est en faible baisse de 1,14 point. Le prix public est inchangé à 1,31 euro/litre.

- Le gazole

La cotation moyenne du gazole connaît une hausse plus sensible au cours du mois de juillet (+ 3,62 %). Cette hausse est à peine accentuée par celle du fret mais est contredite par l’appréciation de l’euro face au dollar (+ 2,12 %). La conjonction de ces paramètres induit une faible hausse du prix CAF de + 1,31 %. Le prix de vente augmente de 1 ct à 0,98 euro/litre.

- Le gaz

La cotation mensuelle (issue de la pondération) est en baisse sensible de 6,29 % et induit une baisse d’environ 27 cts du prix final. L’appréciation de l’euro (+2,12 %) est également responsable de la baisse du prix de la bouteille à hauteur de 11 cts. Le contrat de fret est inchangé. La révision à la hausse des frais de passage et d’embouteillage de ce produit est responsable d’environ 18 cts de hausse du prix final, largement compensée par les deux précédents paramètres. Le prix final de la bouteille s’établit à 16,20 euros contre 16,41 le mois précédent.

En conséquence les prix des produits pétroliers et gaziers de La Réunion s’établissent de la façon suivante au 1er août 2017 :