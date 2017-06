Croissance insuffisante pour inverser la courbe du chômage à La Réunion

Une croissance de plus de 3 % et une baisse du taux de chômage. Ces indicateurs publiés hier par l’INSEE montrent une amélioration de ces données. Mais les derniers chiffres de Pôle emploi publiés cette semaine rappellent que cela ne suffit pas à inverser la courbe du chômage à La Réunion. Le nombre de chômeurs et de demandeurs d’emploi a en effet augmenté en 2016 dans notre île. Voici un extrait de ce bilan économique.