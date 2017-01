Emploi salarié : La Réunion deux fois plus dynamique que la France

Au 3e trimestre 2016, le secteur de l’édition a vu près de 10 % de ses emplois supprimés.

Au 3e trimestre 2016, l’emploi salarié marchand continue de progresser : + 0,9 % après + 0,7 % au trimestre précédent.

La croissance de l’emploi dans les services principalement marchands reste très dynamique. L’emploi dans l’industrie augmente de nouveau, alors que la hausse de l’emploi se modère dans la construction et que l’emploi baisse dans le commerce.

En glissement annuel, l’emploi salarié augmente à un rythme deux fois plus dynamique qu’en métropole : + 2,5 % contre + 1,2 %.

L’emploi progresse fortement dans les services principalement marchands au 3e trimestre (+ 1,2 %).

L’emploi dans les activités de services administratifs et de soutien augmente de nouveau (+ 2,4 % après + 3,7 % au 2e trimestre), du fait de l’essor de l’intérim (+ 5,7 %).

Les autres activités de services rebondissent (+ 3,2 %), portées par la reprise de l’emploi dans le secteur associatif (+ 3,2 % après – 5,5 %).

La progression de l’emploi est plus modérée dans les secteurs de l’hébergement et restauration (+ 0,6 %), des activités financières et d’assurance (+ 0,5 %) et des transports et de l’entreposage (+ 0,5 %).

À l’inverse, le secteur de l’information et communication perd de l’emploi (– 2,1 %), entraîné par des baisses importantes d’effectifs dans l’édition, audiovisuel et diffusion (– 9,4%). La baisse est plus modérée pour le secteur des activités immobilières (– 0,6 %).

Sur un an, l’emploi reste très dynamique dans les services principalement marchands (+ 3,0 %).

L’emploi redémarre fortement dans l’industrie au 3e trimestre : + 2,5 % après une stabilité au 2e trimestre. Cette reprise est portée par le secteur des industries agroalimentaires (+ 5,7 %), qui bénéficie traditionnellement de la dynamique du lancement de campagne sucrière 2016.

Sur un an, l’emploi dans l’industrie augmente de 1,6 %.

La hausse des effectifs ralentit au 3e trimestre dans la construction : + 0,7 % après + 2,7 % au 2e trimestre.

Sur un an, la croissance de l’emploi dans la construction reste dynamique.

Les effectifs dans le commerce baissent au 3e trimestre (– 0,6 %).

Sur un an, l’emploi dans le commerce croît néanmoins de 2,2 %.