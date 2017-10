Energie solaire : La Réunion pourra-t-elle rattraper son retard ?

La ministre des Outre-mer conclut aujourd’hui une visite de 5 jours dans notre île. Samedi et dimanche, elle était à Mafate. L’accent est mis sur la production d’électricité à partir du soleil. Mais aussi spectaculaire que soient les images diffusées, elles soulignent que le retard de La Réunion s’accumule dans ce domaine. En effet, grâce aux efforts de la Chine et de l’Inde notamment, les panneaux photovoltaïques installés dans le monde d’ici 5 ans pourront couvrir la consommation de l’Inde, de la Chine et de l’Allemagne réunies. C’est ce qu’indique une étude de l’Agence internationale de l’énergie publiée mercredi, relayée par le site Actu-Environnement dont voici un extrait.

Pour la première fois, une seule source renouvelable, le solaire, est devenue le plus grand moteur de croissance de la capacité nette de production d’énergie, alors que toutes les énergies renouvelables accomplissaient un record historique en représentant les deux tiers des nouvelles capacités nettes mondiales’, souligne l’Agence internationale de l’énergie (AIE), dans son rapport 2017 sur les énergies renouvelables, présenté ce mercredi 4 octobre. Près de 165 GW de renouvelables ont été installés en 2016.

En une année, la capacité solaire a augmenté de 50%, tirée par la Chine qui a représenté la moitié de cette croissance.

Etant donné la vitesse de croissance des renouvelables, et notamment du solaire, l’AIE a revu ses prévisions à la hausse de 12% par rapport à ses estimations précédentes. D’ici 2022, 1.000 GW de capacités renouvelables devraient être installées, prévoit-elle désormais. Soit l’équivalent de la moitié de la capacité totale installée en charbon en quatre-vingt ans... ’Trois pays, la Chine, l’Inde et les Etats-Unis, comptabiliseront les deux tiers de l’expansion renouvelable mondiale d’ici 2022. La capacité totale photovoltaïque à cet horizon devrait dépasser les capacités de production de l’Inde et du Japon aujourd’hui’. La Chine à elle seule devrait déployer plus de 360 GW de renouvelables. L’Inde devrait doubler sa capacité renouvelable installée. Si les différents gouvernements lèvent les obstacles au développement des renouvelables, la capacité installée d’ici 2022 pourrait même atteindre 1.150 GW, souligne l’AIE.

L’électricité renouvelable produite devrait donc atteindre 8.000 TWh à cet horizon, ce qui correspond à la consommation totale actuelle d’électricité de la Chine, de l’Inde et de l’Allemagne. Les ENR couvriront 30% de la production d’électricité, contre 24% en 2016.

Résultat de cette accélération : les prix baissent. Que ce soit aux Emirats arabes unis, au Mexique ou au Chili, l’éolien et le photovoltaïque affichent des coûts de production comparables ou inférieurs aux centrales à gaz et à charbon nouvellement construites.