Hausse des prix des carburants et du gaz à La Réunion

Sur la période de référence, on constate une évolution des cotations moyennes des carburants par rapport au mois précédent orientées à la hausse : + 5,6 % pour le supercarburant et + 3,9 % pour le gazole. Dans le même temps, le prix du brut (brent mer du nord) diminue de 1,4 %.

En ce qui concerne le gaz, la cotation mensuelle augmente très fortement et s’établit à 495 $/TM (+75 $/TM soit + 17,86 %).

La moyenne des parités sur 15 jours ouvrés s’établit à 1,0570 $ pour un € pour le gaz (- 0,08 %) et à 1,0586 pour les carburants soit +0,08 %. Cette différence s’explique par le fait que le 2 janvier était férié à SINGAPOUR (et donc non coté).

Les prix à La Réunion

Pour mémoire, les marges de gros ont été réévaluées au 1er janvier 2017. Leur augmentation avait été cantonnée à 1,2 % en ce qui concerne les carburants. Celle du gaz n’a pas été réévaluée, aucune demande en ce sens n’ayant été déposée.

Les marges de gros s’établissent alors à 9,011 €/hl (+1,2 %) pour les carburants et 469,16 € / tonne (inchangée) en ce qui concerne le gaz.

Le sans plomb La hausse (+ 5,8 %) de la cotation est accompagnée par une baisse du fret (- 2,4 %) et une appréciation de l’euro (+0,08 %). Aucun de ces deux derniers paramètres n’a d’incidence sur le prix final. En définitive, le prix CAF est en hausse de 5,2 %. Le prix public augmente 3 cts/€, de 1,38 à 1,41 €/litre.

Le gazole La cotation moyenne du gazole augmente également au cours du mois de janvier (+ 3,9 %). Cette hausse est à peine contredite par la baisse du fret sans être compensée par l’appréciation de l’euro face au dollar (+0,08 %). La conjonction de ces paramètres induit une hausse sensible du prix CAF de + 3,6 points. Le prix de vente s’établit à 1,04 €/litre, en hausse de 1 ct.

Le gaz La cotation mensuelle enregistre une très forte hausse (+75 $/T, +17,9 %) Ce seul paramètre de la cotation mensuelle entraîne une hausse du prix de la bouteille à hauteur de 105 cts. La dépréciation de l’euro vient accentuer légèrement cette hausse à hauteur de 1 ct. Les frais de passage et le coût du fret sont inchangés. Le prix final de la bouteille augmente de 6,1 % et s’établit à 18,47 € contre 17,41 le mois précédent.

En conséquence les prix des produits pétroliers et gaziers de La Réunion s’établissent de la façon suivante au 1er février 2017 :