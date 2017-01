Hausse des prix des carburants : explications de la préfecture de La Réunion

À La Réunion, c’est la préfecture qui établit un prix maximum des carburants et du gaz. Ce prix maximum est systématiquement appliqué dans les stations-services. Depuis le 1er janvier, les prix du super et du diesel ont augmenté, celui du gaz diminué. Voici les explications communiquées par la Préfecture à la veille de l’augmentation du 1er janvier.

Le contexte international

lors que les prix mondiaux se situaient à un niveau très bas depuis plusieurs mois du fait de la conjonction de plusieurs facteurs (moindre demande chinoise, afflux du gaz de schiste américain, absence d’accord au sein de l’OPEP et donc offre abondante), les pays producteurs de l’OPEP ont, à la surprise générale, conclu un accord le 30 novembre 2016 limitant la production de pétrole au sein du cartel dès le 1er janvier prochain. Ils se sont accordés sur une baisse de 1,2 million de barils par jour. Par ailleurs, la Russie, non membre de l’OPEP, s’est associée à cette décision et a également accepté de suivre cette baisse de la production

Les marchés ont réagi rapidement, anticipé les baisses de production et les prix du baril ont bondi durant tout le mois de décembre.

Cette situation s’est immédiatement répercutée sur les cotations de Singapour prises en compte pour le calcul des prix des carburants à La Réunion.

Ainsi, sur la période de référence, du 1° au 21 décembre, on constate une forte évolution des cotations moyennes des carburants par rapport au mois précédent : + 12,4 % pour le supercarburant et + 11,9 % pour le gazole. Les cotations sont passées entre ces deux échéances de 60 à 65,5 $/baril pour le gazole soit +9% et de 62 à 68 $/baril pour le super soit +10%.

Dans le même temps, le prix du brut (brent mer du nord) augmente de 14,6 %.

En revanche, le gaz dont la cotation est mensuelle n’a pas été affecté ce mois-ci par les hausses du carburant. La cotation mensuelle diminue et s’établit à 420 $/TM (-20 $/TM par rapport au mois précédent soit - 4,55%).

La moyenne des parités sur 15 jours ouvrés s’établit à 1,0578 $ pour un € pour le gaz comme pour les carburants soit -2,91 %.

Les prix à La Réunion

Le sans plomb

La forte hausse de la cotation (+ 12,4 %) est amplifiée par la dépréciation continue de l’euro (-2,9 %). Ce dernier paramètre a une incidence sur le prix final à hauteur de +1ct. En définitive, le prix CAF progresse de 14,3 %. Le prix public augmente de 1,31 à 1,38 €/litre, soit + 7 cts/litre.

Le gazole

La cotation moyenne du gazole augmente également au cours du mois de décembre (+ 11,9 %). Cette hausse est également amplifiée par la dépréciation de l’euro face au dollar (-2,9 %) qui augmente le prix final du produit de 2cts. La conjonction de ces paramètres induit une hausse sensible du prix CAF de + 14 %. Le prix de vente s’établit à 1,03 €/litre, en hausse de 6 cts.

Le gaz

Le seul paramètre de la cotation mensuelle entraîne une baisse du prix de la bouteille à hauteur de 23 cts. La dépréciation de l’euro vient un peu contredire cette baisse. Les frais de passage et le coût du fret sont inchangés. Le prix final de la bouteille s’établit à 17,41 €.

En conséquence les prix des produits pétroliers et gaziers de La Réunion s’établissent de la façon suivante au 1er janvier 2017 :