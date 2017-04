Hausse des prix du super et du diesel, baisse du prix du gaz à La Réunion

Depuis l’actualisation du mois de juillet 2014, afin de mieux correspondre à la nature des produits consommés dans le département, la cotation de référence du supercarburant utilisée est la Mogas 95 Unleaded (en lieu et place de la Mogas 97 Unleaded précédemment utilisée). La référence pour le gazole est restée inchangée.

Sur la période de référence, on constate une évolution des cotations moyennes des carburants par rapport au mois précédent orientées à la hausse : + 6,1 % pour le supercarburant et + 2,4 % pour le gazole. Dans le même temps, le prix du brut (brent mer du nord) s’apprécie de 2,15 %.

En ce qui concerne le gaz, la cotation mensuelle chute à 490 $/TM (-18,33%).

La moyenne des parités sur 15 jours ouvrés s’établit à 1,0655 $ pour un € pour le gaz et à 1,0670 pour les carburants. Les évolutions respectives sont de +0,25 % et + 0,40 %.

Les prix à La Réunion

Le sans plomb La hausse sensible (+ 6,08 %) de la cotation est accompagnée par une hausse du fret (+ 2,67 %) mais compensée par une très légère appréciation de l’euro (+0,40 %). Seul le premier paramètre a une incidence sur le prix final. En définitive, le prix CAF est en hausse de 5,26 %. Le prix public est en hausse de 3cts à 1,40 €/litre.

Le gazole La cotation moyenne du gazole augmente également au cours du mois d’avril (+ 2,36 %). Cette baisse est à peine accentuée par la hausse du fret et fort peu contredite par l’appréciation de l’euro face au dollar (+0,40 %). La conjonction de ces paramètres induit une faible hausse du prix CAF de + 1,94 %. Le prix de vente augmente de 1ct à 1,04 €/litre.

Le gaz La cotation mensuelle est en très forte baisse et entraine une diminution du prix de 130 cts. La légère appréciation de l’euro (+0,25 %) entraîne une baisse du prix de la bouteille de 1 ct. L’entrée en vigueur du nouveau contrat de fret fait baisser le prix de 52 cts. Le prix final de la bouteille s’établit à 17,83 € contre 19,66 le mois précédent.

En conséquence les prix des produits pétroliers et gaziers de La Réunion s’établissent de la façon suivante au 1er avril 2017 :