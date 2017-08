Hausse des prix en juillet à La Réunion

Les prix à la consommation des ménages augmentent légèrement de 0,1 % en juillet à La Réunion. Cette augmentation s’explique d’abord par la hausse des prix des services (+ 0,6 %), puis dans une moindre mesure par celle de l’alimentation (+ 0,1 %). Elle est atténuée par la baisse des prix des produits pétroliers (- 2,8 %), qui se poursuit.

En glissement annuel, les prix reculent de 0,3 % à La Réunion, alors qu’ils augmentent de 0,7 % en France (hors Mayotte).

Les prix des services augmentent de 0,6 % en juillet, portés par la hausse des prix des transports (+25,4 %). Cette hausse s’explique principalement par celle des tarifs saisonniers de transports aériens de voyageurs en début de vacances scolaires. Hors transport aérien, les prix des services reculent en revanche de 0,6 %. En effet, si les prix des services de santé augmentent de 0,3 %, ceux des services de communications et des autres services reculent respectivement de - 0,6 % et de - 1,3 %.

Sur un an, les prix des services baissent de 0,8 % à La Réunion, alors qu’ils augmentent de 1,0 % en France.

Les prix de l’alimentation augmentent de 0,1 % en juillet. Hors produits frais, les prix de l’alimentaire augmentent néanmoins de 1,1 % ; en particulier, les prix des boissons alcoolisées augmentent de 1,4 %. À l’inverse, la baisse des prix des produits frais s’accélère (- 10,1 % après - 4,3 % en juin), notamment avec la baisse des prix des légumes frais. Sur un an, les prix de l’alimentation augmentent de 0,6 % à La Réunion et de 0,7 % en France.

Avec -2,1 % en juillet, les prix de l’énergie reculent à nouveau, tirés par la baisse de 2,8 % des prix des produits pétroliers : - 3,0 % pour le gazole comme le super et - 0,6 % pour la bouteille de gaz. Les prix de l’électricité sont stables. Sur un an, les prix de l’énergie sont en baisse de 0,3 % à La Réunion alors qu’ils augmentent de 1,9 % en France.

Les prix des produits manufacturés baissent légèrement (- 0,1 %). Les prix dans l’habillement et les chaussures reculent ainsi de 0,3 %. Ceux des produits de santé et des autres produits manufacturés restent stables. La baisse des prix des équipements de téléphonie est en effet compensée par la hausse des prix des meubles et articles d’ameublement, ainsi que des véhicules.

Sur un an, les prix des produits manufacturés reculent de 0,6 % à La Réunion et de 0,4 % en France.

Les prix du tabac baissent de 0,1 % en juillet. Sur un an, ils augmentent de 6,3 % à La Réunion et de 2,4 % en France.