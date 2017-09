IOX : l’alternative au SAFE se précise

IOX Cable a annoncé le 6 septembre l’expansion de son réseau afin d’inclure La Réunion dans son projet de construction d’un nouveau système de câble sous-marin de pointe. Cette initiative vise à développer le système de câble IOX prévu pour relier l’Afrique du Sud à l’Inde et à l’Asie. Cette connectivité offrira de nouveaux circuits et une redondance entre La Réunion, l’Afrique du Sud et l’Inde.

Avec cette expansion, IOX poursuivra sa stratégie de promotion du développement économique régional au sein des îles de l’océan Indien en leur proposant non seulement un accès à de nombreuses capacités mais aussi à des produits et des services de pointe. Ces nouveaux produits et services permettront aux opérateurs d’exploiter l’infrastructure IOX, ses capacités d’Internet des objets et d’avoir accès à d’autres services à valeur ajoutée, tels que le cloud computing et les communications unifiées.