Les prix augmentent de 0,2 % en mars à La Réunion

En mars 2017, les prix à la consommation augmentent de 0,2 % à La Réunion. L’augmentation des tarifs des transports aériens s’ajoute à la hausse des prix des assurances automobiles, des services de santé, des légumes frais et de la bouteille de gaz. à l’inverse, les baisses saisonnières de prix pour l’ameublement, les appareils ménagers et l’audiovisuel se poursuivent. Sur un an, les prix augmentent de 0,8 % à La Réunion et de 1,1 % en France.