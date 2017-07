Les prix de l’alimentation à La Réunion augmentent plus vite que l’inflation

Les prix à la consommation baissent de 0,1 % en juin à La Réunion. Cette baisse s’explique par le recul des prix des produits pétroliers (- 4,0 %) et de l’alimentation (- 0,5 %). Elle est modérée par la hausse des prix des services et des produits manufacturés, qui augmentent respectivement de 0,3 % et 0,1 %. En glissement annuel, les prix augmentent de 0,5 % à La Réunion et de 0,7 % en France (hors Mayotte).

Les prix de l’énergie repartent à la baisse en juin : - 2,9 % après + 0,4 % en mai. Les prix des carburants reculent : - 3,8 % pour le gazole et - 3,6 % pour le supercarburant. Le tarif de la bouteille de gaz baisse également (- 7,4 %). Les prix de l’électricité sont stables. Sur un an, les prix de l’énergie progressent de 3,2 % à La Réunion et de 1,9 % en France.

Les prix de l’alimentation reculent de 0,5 % en juin, entraînés par la baisse des prix des produits frais (- 4,3 %). En particulier, les prix des légumes frais sont en repli de 7,0 %. Hors produits frais, les prix de l’alimentation diminuent très légèrement (- 0,1 %). Sur un an, les prix de l’alimentation augmentent de 1,0 % à La Réunion et de 0,8 % en France.

Les prix des services sont en hausse de 0,3 % en juin. Ils sont portés par la hausse des prix des services de transport aériens de voyageurs (+ 9,1 %). Hors transport aériens, les prix des services baissent de 0,1 %.

Les prix des services de santé augmentent de 0,6 % après la revalorisation des tarifs des consultations des médecins. Les prix des loyers et ceux des services de communication restent stables.

Sur un an, les prix des services sont stables à La Réunion, alors qu’ils augmentent de 0,9 % en France.

Les prix des produits manufacturés augmentent de 0,1 % en juin, tirés principalement par la hausse des prix des meubles et articles d’ameublement (+ 1,1 %). Les prix des produits de santé et ceux de l’habillement et des chaussures baissent respectivement de 0,1 % et 0,2 %.

Sur un an, les prix des produits manufacturés sont stables à La Réunion, alors qu’ils baissent de 0,3 % en France.

Les prix du tabac sont en hausse de 0,1 % en juin.