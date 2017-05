Rebond des créations d’entreprise à La Réunion

Les créations d’entreprises sont dynamiques au 1er trimestre 2017 à La Réunion (+ 5,2 %), après trois trimestres de repli. Elles sont en hausse dans tous les grands secteurs d’activité, excepté l’industrie. Les immatriculations sous le statut de micro-entrepreneur continuent d’augmenter (+ 7,5 % après + 4,1 % au trimestre précédent).

Au 1er trimestre 2017, 1 543 entreprises ont été créées à La Réunion, soit une hausse de 5,2 %. Après trois trimestres de baisses successives, les créations d’entreprises retrouvent un niveau identique à celui du 1er trimestre 2016. Dans les autres DOM, le nombre de créations d’entreprises augmente en Guadeloupe (+13,2 %), mais il diminue en Martinique (- 3,2 %) et en Guyane (- 5,0 %). Il croît également au niveau national (+ 4,4 %).

Les créations d’entreprises augmentent dans la plupart des secteurs d’activité au 1er trimestre 2017 à La Réunion : elles progressent de 3,0 % dans la construction, de 5,0 % dans le « commerce, transports, hébergement et restauration » et même de 7,0 % dans les « autres services ». Ce dernier secteur génère la moitié des créations. En revanche, les créations se replient dans l’industrie (- 4,5 %).

Les créations d’entreprises sous le statut de micro - entrepreneur augmentent de 7,5 % par rapport au trimestre précédent. Dans le secteur des « autres services », qui concentre huit inscriptions de micro-entrepreneurs sur dix, l’augmentation est plus modérée (+ 4 %). Les créations sous ce statut sont particulièrement dynamiques ce trimestre dans le « commerce, transports, hébergement et restauration » et dans la construction. À La Réunion, le statut de micro - entrepreneur ne représente que 18 % des créations, contre 41 % en France.

Hors micro-entrepreneurs, les créations d’entreprises repartent aussi à la hausse (+ 4,7 %), après trois trimestres de baisses successives.