« Un millier de tracteurs bientôt, et un projet d’usine de montage »

Un millier de tracteurs, fabriqués en Inde, arriveront bientôt à Madagascar, et un projet de mise en place d’une usine de montage est en perspective. C’est ce qui ressort de l’entretien du Président de la République avec une délégation indienne composée d’un Représentant du Ministère de l’agriculture de ce pays, d’investisseurs, et des responsables de la firme Farm Truck. Le Ministre auprès de la Présidence en charge de l’agriculture et de l’élevage, ainsi que le Chargé d’affaires de l’Inde ont également participé à la rencontre.

Le premier point des entretiens a porté sur la réparation et l’entretien des anciens tracteurs offerts par l’Inde, il y a des années. Les travaux seront menés avec une entreprise malgache. Par ailleurs, dans le cadre du projet de mécanisation de l’agriculture à Madagascar, les investisseurs indiens prévoient de faire venir de nouveaux tracteurs et des engins agricoles, bien adaptés aux besoins et aux conditions locaux.

Mais le volet le plus important évoqué lors de la rencontre, est le projet de ces investisseurs indiens d’implanter une usine d’assemblage de tracteurs à Madagascar, afin de produire des machines destinées au marché malgache, et, par la même occasion, de créer des emplois pour les jeunes. L’ensemble de ces projets sera réalisé en étroite collaboration avec l’Exim Bank de l’Inde. Un partenariat technique fort sera également établi avec le Ministère auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Élevage, afin d’obtenir des résultats positifs sur l’augmentation de la productivité agricole, notamment en ce qui concerne le riz et le maïs.

Dans l’immédiat, un millier de tracteurs arriveront à Madagascar, même si les besoins sont bien au-delà de ce nombre ; mais, pour tenir compte du pouvoir d’achat des agriculteurs, des solutions sont également étudiées en termes de facilitation, entre autres le lancement de services publics agricoles où les engins pourraient être mis en location.

D’après l’estimation du Président Hery Rajaonarimampianina, ces projets seront effectifs avant la fin de cette année, afin d’assurer un bon démarrage de la saison culturale 2018. Lors de la rencontre, le Chargé d’Affaires de l’Inde a rappelé la politique de coopération de son pays, notamment en ce qui concerne le développement et la modernisation du secteur agricole dans les pays d’Afrique, afin d’assurer l’autosuffisance alimentaire. Pour Madagascar, nul doute qu’il s’agit de projets qui auront des impacts directs et rapides sur le secteur agricole, avec leurs retombées sur l’amélioration des conditions de vie de la population rurale.