De nouveaux chiffres mettent en évidence que les Objectifs de développement durable, notamment l’Objectif 8.7, ne pourront être atteints sans un renforcement massif des efforts pour lutter contre l’esclavage moderne et le travail des enfants qui concerne 152 millions de personnes dans le monde.

Une nouvelle étude élaborée conjointement par l’Organisation internationale du Travail (OIT) et la Walk Free Foundation en partenariat avec l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM) révèle la véritable ampleur de l’esclavage moderne à travers le monde. Les données, publiées pendant l’Assemblée générale des Nations Unies, montrent que plus de 40 millions de personnes dans le monde étaient victimes de l’esclavage moderne en 2016. L’OIT a également publié une étude en parallèle sur le travail des enfants qui confirme qu’environ 152 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans étaient victimes du travail des enfants.

Les nouvelles estimations montrent aussi que les femmes et les filles sont affectées de manière disproportionnée par l’esclavage moderne et représentent 71 pour cent du total, soit près de 29 millions de personnes. Les femmes représentent 99 pour cent des victimes du travail forcé dans l’industrie du sexe à des fins commerciales et 84 pour cent des victimes de mariages forcés.

La recherche dévoile que parmi les 40 millions de victimes de l’esclavage moderne, environ 25 millions étaient victimes du travail forcé et 15 millions de mariages forcés.

Le travail des enfants reste essentiellement cantonné dans l’agriculture (70,9 pour cent). Près d’un enfant qui travaille sur cinq est employé dans le secteur des services (17,1 pour cent) tandis que 11,9 pour cent d’entre eux travaillent dans l’industrie.

Guy Ryder, Directeur général de l’OIT, a déclaré : « Le message qu’envoie l’OIT aujourd’hui – avec ses partenaires de l’Alliance 8.7 – est très clair : le monde ne sera pas en situation d’atteindre les Objectifs de développement durable tant que nous n’aurons pas considérablement intensifié nos efforts pour lutter contre ces deux fléaux. Les nouvelles estimations mondiales peuvent nous aider à élaborer et structurer des interventions visant à prévenir le travail forcé comme le travail des enfants. »

Andrew Forrest AO, Président et fondateur de la Walk Free Foundation, a déclaré : « Le fait que notre société compte encore chaque jour 40 millions de personnes est une honte pour nous tous. Si nous prenons en compte les données de ces cinq dernières années pour lesquelles nous disposons de chiffres, 89 millions de personnes ont été soumises à diverses formes d’esclavage moderne pour une période allant de quelques jours à cinq années entière. Ceci est aussi lié à la discrimination et aux inégalités dans le monde actuel. A cela s’jaoute une tolérance choquante face à l’exploitation. Nous devons mettre fin à tout cela. Nous avons tous un rôle à jouer pour changer la situation actuelle – le monde des affaires, les gouvernements, la société civile, chacune et chacun d’entre nous. »