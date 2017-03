Conférence sur Fidel Castro avec l’association La Réunion-Cuba

L’association La Réunion-Cuba organise mercredi 22 mars à 14h30 une conférence sur Fidel Castro à la Brasserie Gare du Nord à Saint-Denis. Ce sera l’occasion de découvrir cette association née en octobre 2016, qui a tenu sa première rencontre scientifique le 28 février dernier à la Maison de l’Amérique latine à Paris et qui participe à la mise en place d’une expérimentation du programme cubain d’alphabétisation à Sainte-Suzanne. Voici la présentation de cette conférence au travers d’un communiqué signé par Salim Lamrani, président, et Ary Yée Chong Tchi Kan, secrétaire.

L’association La Réunion-Cuba a vu le jour en octobre 2016 de la fédération de plusieurs volontés sensibles à la promotion du rapprochement entre le peuple réunionnais et le peuple cubain, qui partagent ensemble un socle de valeurs communes de fraternité, de générosité et d’entraide. Par son internationalisme, Cuba a toujours fait preuve d’une solidarité sans failles avec les peuples du Sud, tendant une main fraternelle à ceux qui luttaient pour leur dignité. De leur côté, les Réunionnais, dans leur ensemble, ont montré leur attachement à la souveraineté des peuples et à la justice sociale.

Cette structure a pour but de contribuer à une meilleure connaissance de la réalité cubaine à La Réunion et, réciproquement, de la réalité réunionnaise à Cuba, par le développement d’échanges académiques, culturels, économiques, scientifiques, techniques et sportifs.

L’association a tenu sa première rencontre scientifique le 28 février 2017 à la Maison de l’Amérique latine à Paris avec l’organisation de la journée d’études « Cuba aujourd’hui : défis et perspectives », qui a réuni 115 personnes et qui a compté avec les contributions de Jean-Pierre Bel, ancien Président du Sénat et actuel Envoyé personnel du Président de la République en Amérique latine, d’Héctor Igarza, Ambassadeur de Cuba en France, de Jean Mendelson, ancien Ambassadeur de France à Cuba et de Stéphane Witkowski, Président du Conseil d’orientation stratégique de l’Institut des hautes études sur l’Amérique latine. Vous trouverez le lien vidéo ci-après :

https://www.youtube.com/watch? v=ddSFAcUrE4Y

Nous avons également établi un dialogue avec le Ministère cubain de l’Education afin de mettre en place un module expérimental du programme d’alphabétisation « Yo, sí puedo » dans la commune de Sainte-Suzanne.

Nous avons l’honneur de vous inviter à la présentation de l’association qui sera suivie d’une conférence sur Fidel Castro et d’un pot de l’amitié le mercredi 22 mars de 14h30 à 16h, à la Brasserie de la Gare du Nord à Saint-Denis (rue de la Gare routière).