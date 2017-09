Fête de Catalogne : dernière célébration en Espagne ?

Derrière le mot d’ordre « Adieu l’Espagne », des centaines de milliers de Catalans ont célébré la Fête de la Catalogne à moins de trois semaines du référendum d’autodétermination organisé par le gouvernement régional et combattu par le pouvoir central à Madrid.

Le 11 septembre, c’est la Fête de la Catalogne. De grands défilés ont eu lieu. Ils ont lieu dans un contexte inédit. En effet, le gouvernement de la Catalogne a décidé d’organiser un référendum d’autodétermination le 1er octobre. Cette décision est combattue par le gouvernement espagnol.

Rappelons que l’Espagne est le résultat de la fusion des royaumes de Castille et d’Aragon (ancienne Catalogne) à la fin du 15e siècle. Depuis la fin de la dictature de Franco en 1975, la Catalogne a retrouvé une autonomie. Le catalan est reconnu comme langue à part entière et il est parlé par la population. La Catalogne est également une région qui a une richesse moyenne plus importante que l’Espagne.

Si les Catalans votent pour l’indépendance le 1er octobre prochain, cela ne manquera pas de fragiliser l’Espagne et d’inspirer d’autres régions d’Europe qui souhaitent également retrouver leur indépendance comme l’Ecosse.