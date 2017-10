La France et les 8 autres États nucléaires vont-ils respecter l’ONU ?

Comme cela est expliqué sur internet, ce n’est pas une personne, mais une coalition mondiale d’ONG luttant pour l’abolition de l’arme nucléaire qui a remporté le Prix Nobel de la Paix cette année. L’International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) a reçu cette récompense le vendredi 6 octobre dernier et ‘’Témoignages’’ félicite cette organisation car le soutien à la lutte pour un monde de justice et de paix est une des tâches des communistes réunionnais. Mais quels enseignements peut-on tirer à présent de cet événement ?

Les responsables de l’ICAN, dont (au centre) Beatrice Fihn, la directrice exécutive, et Daniel Hogsta, coordinateur, durant une conférence de presse donnée au siège de l’ICAN, à Genève, le 6 octobre.

Il se trouve que le combat de ces ONG contre la prolifération nucléaire sonne juste en cette période de tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis. Et l’ICAN (organisation internationale contre les armes nucléaires), Prix Nobel de la paix 2017, a permis notamment la signature d’un traité par 122 pays en juillet dernier, qui s’engagent en faveur de l’interdiction de l’arme nucléaire. Un traité non signé par les neuf puissances qui détiennent l’arme nucléaire. Mais pourquoi ce scandale ?

Or le Comité Nobel a ainsi souhaité reconnaître cette avancée et voit le prix comme « un appel lancé aux États dotés de l’arme nucléaire », a indiqué Berit Reiss-Andersen, présidente du comité.

« Le Comité (Nobel) tient à souligner que les prochaines étapes vers la réalisation d’un monde sans armes nucléaires doivent impliquer les États dotés de l’arme nucléaire. Cette année, le prix de la Paix est donc également un appel lancé à ces États pour qu’ils engagent des négociations sérieuses en vue de la disparition progressive, équilibrée et soigneusement contrôlée de près de 15.000 armes nucléaires dans le monde », a-t-elle dit.

Pour l’ICAN, « les armes nucléaires continuent à être une menace humanitaire mondiale » qui peuvent décimer des millions de personnes, voire l’humanité entière. D’où ces réflexions très importantes : il est très grave et très préoccupant pour la population mondiale que des responsables politiques refusent d’appliquer des mesures indispensables préconisées par une organisation internationale comme l’ONU pour tous les peuples du monde. D’où cette question : la France et les 8 autres États nucléaires vont-ils respecter l’ONU ou bien vont-ils nier cette organisation, qui se bat pour la paix sur Terre, contre le réchauffement climatique et pour l’éradication de la misère… ?