Le 19e Congrès des communistes chinois est ouvert

Le 19e Congrès du PCC s’est ouvert ce matin. Les délégués sont réunis au Palais du Peuple.

« Message du Parti Communiste Réunionnais au Parti Communiste Chinois, à l’occasion de son 19e Congrès

Le Parti Communiste Réunionnais salue le 19e Congrès du Parti Communiste Chinois et les 2000 Congressistes présents. Le PCR vous souhaite plein succès dans vos travaux et vous prie de transmettre au peuple chinois ses sentiments d’amitié et de fraternité.

Chers camarades,

Le PCR suit avec intérêt le développement tout azimut de la Chine mis en oeuvre par les dirigeants du PCC et les avancées obtenues sur le plan théorique et pratique, à partir des réalités chinoises. Fort de vos convictions, vous avez pris des décisions importantes qui étonnent le monde entier, notamment celle de “construire une société modérément aisée” par l’ouverture au monde et l’innovation. Sur le plan international, la Chine a donné l’impulsion décisive à la veille du G20 de Hangzhou, le 4 septembre 2016, rendant irréversible la ratification du Traité sur le Climat. Au début de cette année, votre analyse a été largement partagée au forum de Davos. Enfin, vous comptez éradiquer la pauvreté vers 2020, soit 10 années avant l’objectif de 2030 fixé par l’ONU. Ces progrès soulignent encore plus la responsabilité des Communistes Chinois vis à vis des peuples du monde.

En cette année de célébration du centenaire de la révolution d’octobre de 1917, votre Congrès se prépare à offrir au peuple chinois des résultats très ambitieux pour saluer le centenaire de la création du PCC. Cent ans de confiance du peuple dans son parti est un gage solide pour l’avenir des idéaux communistes car la vie d’un parti communiste n’est jamais un long fleuve tranquille.

Chers camarades,

En ce qui concerne le PCR, notre parti a été crée en 1959 dans les conditions historiques et spécifiques de notre société ; il approche de ses 60 années d’existence. Durant cette période, il a conduit la société réunionnaise à un niveau matériel exceptionnel. Des contradictions sont, cependant, apparues, ce qui nécessitent désormais une sortie de crise par “le haut”, dans une vision globale. Selon nous, une nouvelle synthèse théorique est nécessaire pour compléter l’oeuvre des grands penseurs qui nous servent de référence. Il s’agit de prendre en compte les connaissances contemporaines sur 4 forces permanentes et structurelles : le climat, la démographie, la construction du marché unique et l’innovation technologique. La combinaison de ces facteurs peut conduire à des conséquences négatives irréversibles si ceux-ci ne sont pas anticipés sur le long terme. La période actuelle est décisive car le temps presse et il s’agit de créer, par la connaissance et l’action, une société avec un haut niveau de conscience de ses responsabilités à l’échelle planétaire. Dans ce contexte, la disparition survenue le 12 novembre 2016 du camarade Paul Vergès, fondateur de notre parti et qui faisait de ces problèmes un axe de réflexion majeure, par ailleurs un grand ami de la Chine, est une perte immense.

Nous continuons son oeuvre et nous formons le voeu que nos partis puissent reprendre des échanges à un niveau approprié. Nous souhaitons plein succès à votre Congrès. Bon travail, chers camarades, et vive le 19e Congrès du PCC.

Fait au Port, le 9 octobre 2017,

Pour le Secrétariat Général du Parti,

Ary Yée Chong Tchi Kan, secrétaire »

Nous avons tenté d’intéresser les lecteurs à cet évènement exceptionnel, à travers 3 articles : 1) L’ancrage du PCC dans un peuple de 1 300 millions d’habitants 2) Le Congrès d’un leader mondial 3) Des Communistes en phase avec leur temps.

Bien entendu, nous aurions pu faire un zoom sur le contenu des initiatives stratégiques en matière de développement (BRICS, OCS, Ceinture et route etc), mais nous avons considéré que dans ces domaines, les informations étaient les mieux partagées dans les médias.

Par contre, nous devons constamment évaluer nos propres réflexions, à l’aune des évènements mondiaux, car le PCR est issu d’un peuple de 850 000 habitants qui réfléchit aux problèmes communs de l’humanité. Par exemple, notre lecteur “Arthur” a commenté l’article sur la pauvreté après avoir vu une intervention de Dr Laurent Alexandre, expert en Intelligence Artificiel (IA) qui a publié “la guerre des intelligences”.

Le crédo de cet auteur : l’Education Nationale doit anticiper les bouleversements du siècle. Il appelle nos enfants à lire au moins 3 livres par mois. Pour sa part, le Premier Ministre russe, Medvedev, vient de déclarer au forum “Innovation ouverte” que les Etats doivent achever leur transition numérique rapidement avant qu’une super-intelligence ne vienne, ne nous change tous les organes et, en cliquant sur “delete”, n’efface le contenu de nos cerveaux.

Il rejoint les craintes du milliardaire Elon Musk qui, avec 115 de ses collègues, a déposé à l’ONU une pétition montrant le danger à faire de l’innovation sur les robots et l’intelligence artificielle, sans contrôle. Alexandre est inquiet, car l’Europe n’a pas d’équivalent à opposer aux Etats Unis et la Chine, 2 pays qui vont dominer le monde.

Tout cela illustre parfaitement les préoccupations idéologiques du PCR qui considère “l’innovation” comme aussi importante que le réchauffement climatique, l’évolution démographique ou la mondialisation. Il s’agit de changements historiques, inévitables, qu’on doit anticiper et orienter vers le progrès de l’humanité, et non vers le seul profit capitaliste. Voilà qui ramène à sa juste valeur les gesticulations médiatiques des élu-e-s qui passionnent les médias à La Réunion.

Ary