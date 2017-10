Le président sud-africain, Jacob Zuma, a déclaré que les relations entre le Nigeria et l’Afrique du Sud devraient être plus raffermies pour le bien-être du continent africain.

En visite privée dans l’Etat d’Imo, au sud-est du Nigeria, M. Zuma a également indiqué que tous les pays africains devraient être unis comme un seul peuple pour lutter pour la cause commune de l’émancipation politique et économique du continent. Le président Zuma s’exprimait ainsi après avoir reçu le Prix « Imo Merit Award » et signé dimanche un protocole d’entente entre la Fondation d’éducation Jacob Zuma et la Fondation Rochas College d’Afrique.

« Les Africains doivent s’unir pour faire face à leurs problèmes. Nous formons un peuple unique. Nous ne pouvons réussir si nous voulons solutionner nos problèmes de manière individuelle. Nous devons reconnaître que nous formons un seul et unique peuple », a-t-il souligné. Le président Zuma a également fustigé l’assassinat d’Africains par les Africains, affirmant au passage qu’un Sud-Africain ne doit pas tuer un Nigérian et vice-versa.

« Je fais partie de ceux qui disent présentement la vérité, puisque, plus ils disent de choses fallacieuses sur moi, et de choses qui ne sont pas véridiques, plus je deviens de plus en plus obstiné dans mes agissements. Ne soyez pas effrayés. En raison de ces convictions, je me tiens ici debout et reconnu en tant que héros par les autorités de l’Etat d’Imo du Nigeria et qui par cette récompense, renforcent mes convictions et mes pensées que je juge correctes. »