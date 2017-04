Première réunion de la Commission mixte permanente Maurice/Comores à Maurice

Selon un officiel du gouvernement mauricien, la tenue de cette Commission mixte permanente s’insère dans le droit fil de la stratégie d’ouverture de Maurice vers la région et l’Afrique continentale.

« La Stratégie Afrique fait partie des trois principaux piliers de la nouvelle architecture de l’économie, et elle est, à ce titre, un axe majeur de la nouvelle diplomatie économique », a-t-il indiqué.

Plusieurs domaines de coopération sont à l’étude par la Commission mixte Maurice/Comores. Entre autres, les échanges commerciaux, l’investissement transfrontalier, la pêche, l’économie bleue, la santé, le tourisme et la sécurité maritime.

La réunion de la Commission mixte Maurice/Comores sera suivie mercredi par la réunion ministérielle sous la coprésidence du ministre mauricien des Affaires étrangères, M. Vishnu Lutchmeenaraidoo, et de son homologue comorien, M. Mohamed Bacar Dossar, et d’un forum des affaires Maurice/Comores, jeudi, avec la participation du Premier ministre mauricien, M. Pravind Jugnauth, et du président des Comores, M. Azali Assoumani.

Plusieurs opérateurs des Comores ont fait le déplacement à Maurice pour prospecter les opportunités d’affaires avec leurs confrères mauriciens.