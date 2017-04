Sécurité alimentaire : les Etats insulaires en réunion avec la FAO

Des techniciens de haut niveau en matière de sécurité alimentaire et de nutrition de sept Petits Etats Insulaires en Développement (PIED) de la région de l’Atlantique et de l’océan Indien : Cap-Vert, Guinée-Bissau, Sao Tomé-et-Principe, Comores, Maldives, Maurice , et Seychelles se réunissent pendant trois jours

Des techniciens de haut niveau en matière de sécurité alimentaire et de nutrition de sept Petits Etats Insulaires en Développement (PIED) de la région de l’Atlantique et de l’océan Indien : Cap-Vert, Guinée-Bissau, Sao Tomé-et-Principe, Comores, Maldives, Maurice , et Seychelles se réunissent pendant trois jours pour fournir leurs contributions spécifiques pour contribuer à la finalisation du Programme d’action mondial (GAP) sur la sécurité alimentaire et la nutrition des PEID.

L’atelier consultatif régional est organisé conjointement par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et la Commission de l’Océan Indien (COI) à Maurice du 4 au 6 avril 2017. Les discussions se sont concentrées sur les principaux problèmes de sécurité alimentaire et de nutrition auxquels sont confrontés ces PEID, y compris le triple fardeau de la malnutrition (sous-nutrition, déficiences en micronutriments et obésité), et reconnaissant les circonstances particulières auxquelles sont confrontés les PEID, dont la surface des terres agricoles limitée, l’éloignement, les environnements naturels fragiles et une vulnérabilité élevée aux impacts du changement climatique.

Qu’est ce que le GAP ?

Le GAP est un document d’orientation destiné à fournir un cadre pour une approche plus cohérente de la conception des interventions afin d’améliorer la sécurité alimentaire et la situation nutritionnelle des PEID. Il est structuré autour de trois objectifs : (i) l’amélioration des environnements propices à la sécurité alimentaire et à la nutrition grâce à la promotion de l’engagement politique et de la gouvernance, à l’amélioration des capacités et des ressources, à la génération, la diffusion et l’utilisation des connaissances et des informations ; (ii) le développement des systèmes alimentaires durables, résilients et sensibles à la nutrition basés sur les océans et les mers, l’eau douce et les ressources terrestres ; et (iii) l’autonomisation des personnes et des communautés par le biais de programmes de protection sociale, d’interventions et de services communautaires ciblés pour prévenir et traiter la malnutrition sous toutes ses formes.

Pourquoi réunir les PEID de l’Atlantique et de l’océan Indien ?

Comme l’a souligné le Secrétaire Général de la COI, Hamada Madi Boléro, dans son discours d’ouverture : « malgré des niveaux de développement contrastés, nos îles sont maintenant confrontées à des défis communs ». Cet atelier offre des occasions de partager l’expérience, en aidant à définir davantage les priorités et les actions qui sont clairement alignées sur les stratégies existantes en matière de sécurité alimentaire et de nutrition aux niveaux mondial, régional et national, et donc de mieux répondre aux besoins des PEID de l’Atlantique et de l’océan Indien. À titre d’exemple, le GAP sera aligné sur le PRESAN, le programme régional de l’océan Indien pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle.