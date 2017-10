Xi Jinping : la contradiction principale à laquelle fait face la société chinoise a évolué

Xi Jinping lors de la présentation du rapport du secrétaire général au 19e Congrès du PCC.

M. Xi s’est ainsi exprimé dans un rapport présenté au 19ᵉ Congrès national du Parti communiste chinois (PCC) au Grand Palais du Peuple, au centre-ville de Beijing.

« La principale contradiction dans la société chinoise à la nouvelle ère est celle entre l’aspiration croissante de la population à une vie meilleure et un développement déséquilibré et insuffisant », a-t-il expliqué.

La transformation de la principale contradiction sociale en Chine représente « un changement historique touchant à la situation d’ensemble. Le Parti et l’Etat doivent donc agir en s’adaptant à de nombreuses nouvelles exigences qui en découlent », a-t-il souligné.

Autrefois, la contradiction principale était décrite comme celle entre « les besoins matériels et culturels sans cesse croissants du peuple et la production sociale obsolète ».

La Chine a répondu aux besoins fondamentaux de plus d’un milliard de ses citoyens, a garanti en général une vie décente à son peuple et réalisera bientôt l’édification intégrale de la société de moyenne aisance, d’après M. Xi.

« Alors que les forces productives sociales en Chine se trouvent dans leur ensemble à un niveau beaucoup plus élevé et que notre pays est au premier rang mondial dans de nombreux domaines en termes de capacités de production, le problème du développement déséquilibré et insuffisant se pose avec acuité et est considéré de surcroît comme le principal handicap pour satisfaire l’aspiration croissante de la population à une vie meilleure », a fait remarquer M. Xi.