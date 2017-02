Lancement de l’atelier interactif des partis politiques à Madagascar sur leur leadership et contribution à la consolidation de la paix et de la démocratie.

Le leadership et la contribution des partis politiques au maintien de la paix et de la démocratie à Madagascar ont été au cœur du cadre d’échanges inclusifs créé avec le concours du PNUD du 21 au 22 février 2017 à l’ Hôtel Carlton, Antananarivo.

Plusieurs partis de différents bords politiques se sont ainsi retrouvés autour de cet atelier qui devrait permettre de renforcer leurs capacités sur les rôles et leadership qu’ils peuvent mener afin de contribuer à l’affermissement d’une démocratie apaisée et inclusive, mais également d’une coexistence pacifique.

« L’histoire politique du pays nous révèle que les acteurs politiques malgaches sont en mesure de trouver une issue pacifique aux crises institutionnelles (…) L’existence des interactions franches et objectives entre les partis et les tendances politiques favorisent l’échange sur des questions d’intérêt national » a souligné Madame Violet Kakyomya, Représentante Résidente du PNUD, lors de la cérémonie d’ouverture.

Cet atelier s’inscrit dans une série d’initiatives de « renforcement des capacités multi-acteurs » s’adressant à plusieurs acteurs et leaders d’opinion clés de la vie politique dont : la société civile, les médias, les chefs religieux et traditionnels, ainsi que les partis politiques. L’objectif ultime étant de favoriser un environnement propice à la consolidation de la paix et de la démocratie, mais aussi à la tenue d’élections crédibles, transparentes, pacifiques et inclusives en 2018.

Pour le PNUD, la sortie de crise de 2013, illustrée par la mise en place d’institutions démocratiques et un retour à l’ordre constitutionnel, ne doit pas être prise pour acquise. Des efforts supplémentaires doivent être fournis dans la consolidation de la paix et de la démocratie afin de maintenir un climat de confiance et de cohésion sociale propice au développement dont les défis sont déjà nombreux à relever.