Émanations de produits chimiques au lycée Roland Garros du Tampon

Suite à la détection d’émanations de produits chimiques au lycée Roland Garros, au Tampon, mardi 30 mai 2017, en milieu d’après-midi, un périmètre de sécurité a été dressé et une partie de l’établissement a été évacuée. Cette émanation de produits chimiques ferait suite à un acte de vandalisme dans un local contenant des produits chimiques, attenant au rez-de-chaussée d’un bâtiment de 4 étages actuellement en travaux. Une enquête judiciaire été ouverte par le parquet de Saint-Pierre.

Quarante-quatre personnes se trouvaient à proximité du local, et ont été examinées par le SMUR et le SDIS. Vingt et une personnes ont été prises en charge pour des irritations cutanées, toux irritative et/ou des nausées sans gravité. Six personnes ont été évacuées pour des examens complémentaires vers le Centre hospitalier de Saint-Pierre.

En cas d’apparition de symptômes similaires, les personnes présentes sur le site aujourd’hui sont invitées à contacter leur médecin de famille ou le SAMU en composant le 15.