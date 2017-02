Nouvelle attaque de requin à La Réunion

Aujourd’hui, mardi 21 février 2017, peu après 9h00, à proximité de l’embouchure de la Rivière du Mat, sur la commune de Saint-André, un jeune homme de 26 ans a été victime d’une attaque de requin alors qu’il surfait avec une planche de bodyboard. Il est décédé des suites de cette attaque. Une cellule d’urgence médico-psychologique est déployée pour assister les témoins.

La procédure post-attaque telle que prévue dans le dispositif réunionnais de gestion du risque requins est activée par le Préfet de La Réunion. Ce dispositif prévoit la réalisation d’opérations de pêche ciblées aux alentours immédiats du lieu de l’attaque. Comme précédemment le comité régional des pêches, en charge de sa mise en œuvre, mobilise actuellement des navires de pêche professionnelle afin de mettre en place des dispositifs de capture et se relayer sur le secteur.

Pour rappel, la réglementation en vigueur depuis le 26 juillet 2013, relative à la pratique de certaines activités nautiques et reprise dans l’arrêté préfectoral du 8 février 2017, interdit dans la bande des 300 mètres du littoral du département de La Réunion, sauf dans le lagon et dans les espaces aménagés et les zones surveillées définies par arrêté municipal, les activités les plus exposées au risque requin. Cet accident est donc intervenu alors que les activités nautiques et de baignade étaient interdites dans cette zone.

Suite à ce drame, le préfet de La Réunion en appelle à la responsabilité de tous et rappelle qu’il est plus que jamais impératif de respecter les interdictions en vigueur.