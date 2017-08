Après la diffusion du documentaire intitulé « Les enfants de La Réunion : un scandale d’État oublié » (voir Temoignages du samedi 5 août), LCP (La Chaîne Parlementaire – N° 54) a commencé à diffuser un autre documentaire qui concerne les drames de notre Histoire. Il s’agit de « Bumidom, l’avenir est ailleurs », qui parle des migrations massives de Réunionnaises et Réunionnais en France dans les années 60-70 et qui est à revoir jeudi, samedi et mardi prochains sur cette chaîne télévisée publique.