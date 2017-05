10 propositions du PCR aux Réunionnais

Créer une Assemblée territoriale avec des compétences élargies pour :

Créer deux grands services : aide à la personne et environnementale

Valoriser la culture et l’identité réunionnaise

Favoriser les recrutements des Réunionnais dans la fonction publique

Arriver à l’autonomie énergétique

Obtenir l’autosuffisance alimentaire

Relancer le transport ferroviaire (tram-train)

Gérer un fonds régional de développement durable et solidaire pour financer les investissements

Lutter contre le manque de logements sociaux

Elaborer et mettre en œuvre une politique de co-développement régional.

Réunir d’urgence une conférence extraordinaire pour préparer l’après 2017 et ouvrir de nouvelles perspectives pour la filière canne par la recherche, l’innovation et la valorisation de tous les produits issus de la canne et par un nouveau partage des richesses découlant de ses valorisations.