19 mars : conférence du PCR à Saint-Paul

En conférence de presse, le Parti communiste réunionnais représenté par Julie Pontalba, membre du Comité central, Johnny Lagrange Backary, secrétaire, et Maurice Gironcel, secrétaire général, a présenté la prochaine conférence organisée par le Parti. Elle se tiendra dimanche 19 mars à Savanna, Saint-Paul à l’occasion du 71e anniversaire de l’abolition du statut colonial. Ce 19 mars, le PCR célébrera la fin du régime colonial, pas la départementalisation et fera des annonces sur l’avenir.

Voici le contenu du tract qui est distribué dans la population :

Du 19 mars 1946, et la victoire de l’Égalité au 19 mars 2017, l’heure de la Responsabilité

Grâce à la loi du 19 mars 1946 de Raymond Vergès et Léon de Lépervanche, le régime colonial a été aboli et La Réunion entrait dans l’ère de l’Égalité.

À partir de cette date des avancées on été obtenues, grâce aux luttes de notre peuple, sur le plan de la santé, de l’éducation, des infrastructures, etc. Cependant, de graves problèmes demeurent : chômage, pauvreté, illettrisme, manque de logements...

71 ans après la loi du 19 mars 1946, un nouveau cadre est nécessaire pour régler ces problèmes. Ce nouveau cadre passe par la Responsabilité pour le peuple réunionnais.

Rassemblons-nous ! Dimanche 19 mars 2017, à 9h30

Restaurant “Chez Paul” (Savannah Saint-Paul)