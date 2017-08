24338 emplois aidés en 2016 à La Réunion

A la date du 31 décembre 2016, 44 000 mesures d’insertion et d’accompagnement (emploi d’avenir, CUI/CAE, CUI/CIE, CIVIS, Garantie Jeunes, plan d’urgence en faveur de l’emploi) ont été mobilisées.

Le maintien des taux de prise en charge financière par l’état des contrats CAE-CUI (taux compris entre 60 % et 94%) et des emplois d’avenir (taux dérogatoire spécifique pour La Réunion de 90%) du secteur non marchand a permis de remplir les objectifs de réalisation des contrats aidés en 2016.

Le CUI/CIE a remplacé à La Réunion le CUI-CAE DOM et s’adresse au secteur marchand. Il permet à des publics en difficultés d’insertion de travailler en CDI pour des employeurs du secteur marchand qui bénéficient d’une aide de l’état entre 25 % et 40 % du SMIC horaire brut. Cette aide passe à 45 % pour les CUI-Starter qui s’adressent aux jeunes de moins de 30 ans, sous conditions d’éligibilité.