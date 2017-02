500000 suppressions de poste de fonctionnnaires : la FSU interpelle François Fillon

Monsieur, dans le cadre de l’élection présidentielle 2017, vous avez annoncé votre intention, si vous étiez élu, de supprimer 500 000 postes dans la Fonction Publique.

La FSU, dont le champ couvre l’ensemble des services publics considère qu’une telle saignée porterait gravement préjudice à la fragile cohésion sociale à laquelle les services publics contribuent dans notre pays et encore plus dans notre département où vous êtes actuellement en visite. Selon l’INSEE : « Avec 343 000 personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté monétaire, la Réunion est un département hors norme. Il faut le comparer à des territoires deux à trois fois plus peuplés ou regrouper plusieurs départements de même taille pour retrouver un nombre de pauvres aussi élevé. L’absence d’emplois et des revenus d’activité insuffisants expliquent principalement cette situation. »

En effet, le taux de chômage y est extrêmement élevé (plus de 30%), le revenu médian est d’environ 9000 euros par an, près de la moitié des retraités sont au minimum vieillesse et l’illettrisme touche plus de 100 000 Réunionnais.

Se priver de 10 % d’agents, soit environ 7000 emplois publics à la Réunion (!) c’est vouloir d’abord aggraver le taux de chômage mais aussi vouloir moins de justice, d’éducation, de santé, de police, d’accompagnement des chômeurs, d’écologie, etc.… c’est-à-dire moins de tous les dispositifs publics qui s’efforcent de compenser les inégalités sociales et territoriales.

M. Fillon, êtes-vous de ceux qui pensent qu’il y a trop de fonctionnaires, qu’ils ne travaillent pas assez et sont trop bien rémunérés ? Si tel est le cas, comment expliquer alors l’important nombre de personnels précaires recrutés à la Réunion (80 % des effectifs dans la Fonction Publique Territoriale par exemple) pour faire face au manque de fonctionnaires titulaires ?

Ou alors pensez-vous, comme la FSU, que la Fonction Publique repose certes sur de l’argent public mais que là au moins cet argent est utilement dépensé ?

Pour la FSU Réunion

Marie-Hélène Dor, Benoit Caquelard

Secrétaires départementaux