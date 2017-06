910.000 habitants à La Réunion en 2050

Si les dernières tendances démographiques observées se poursuivaient, la population française s’élèverait à près de 74 millions d’habitants en 2050, soit 8,2 millions de plus qu’en 2013. Dans toutes les régions métropolitaines, la population augmenterait à l’horizon 2050, même si les populations de la Normandie et du Grand Est amorceraient une stabilisation puis un mouvement de baisse au-delà de 2040.

Une situation contrastée dans les DOM

Selon cet exercice de projection national, l’évolution démographique serait nettement différenciée selon les DOM. En Guyane et à Mayotte, la population progresserait fortement, portée par un fort excédent des naissances sur les décès. A contrario, en Martinique et en Guadeloupe, la population baisserait, tandis que La Réunion serait dans une situation intermédiaire : la population augmenterait modérément entre 2013 et 2050 (pour s’établir à 910 000 habitants d’après ce scénario central) mais cette croissance démographique s’atténuerait au fil du temps. Le vieillissement de la population serait en effet particulièrement prononcé à La Réunion et aux Antilles, ce qui entraînerait une hausse sensible des décès.

Pour La Réunion, des projections à venir tenant davantage compte des spécificités locales

Cette projection de la population réunionnaise à l’horizon 2050 est le résultat d’un exercice de simulation national, qui ne doit pas être assimilé à une prévision. Elle s’appuie, de plus, sur des hypothèses établies nationalement.

Dans le cadre du Cries-R et en partenariat avec le Ceser, la Direction régionale de l’Insee produira avant la fin 2017 des projections démographiques tenant davantage compte des particularités locales. Un ou plusieurs scenarios alternatifs seront établis et des projections de référence seront diffusées, reposant sur des hypothèses adaptées en matière de fécondité, de mortalité et de migrations.