9e Congrès du PCR : « Pour un développement durable et solidaire »

La Réunion est aujourd’hui qualifiée de département socialement hors-norme à cause du fort taux de chômage et de ses conséquences. Cette crise sociale est la conséquence d’un système bloqué. Dans ses projets de thèse pour son 9e Congrès, le Parti communiste réunionnais avance plusieurs propositions pour placer notre île sur la voie du développement durable et solidaire.

La présence des jeunes en tête des manifestations contre la Loi Travail montre l’inquiétude pour l’avenir dans le cadre actuel.

Lors de sa conférence de presse mardi, le PCR a rappelé le contexte social de La Réunion. Plus de 180.000 Réunionnais sont à la recherche d’un emploi, près de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, l’illettrisme touche près de 120.000 personnes. La tendance n’est pas à l’amélioration. L’année dernière, 1467 jeunes en emploi d’avenir ont été licenciés à la fin de leur contrat. Ils ont été laissés sans aucune solution. Cette catastrophe va se poursuivre cette année, au fur et à mesure de l’arrivée à leur terme de ces contrats de trois ans, subventionnés à hauteur de 90 % du SMIC net par l’État.

À cela s’ajoute d’importantes menaces. À chaque conférence de presse, le PCR fait état de celle qui pèse sur la filière canne-sucre et ses 18.000 emplois. C’est la faute à la fin du quota sucrier cette année, qui enlève au sucre réunionnais sa dernière protection face à la concurrence de pays ayant un coût de production moins élevé. Pour le moment, la seule mesure prise est une aide de 38 millions pour l’ensemble des producteurs de l’outre-mer. Alors que la suppression des quotas sucriers est définitive, cette aide devra être discutée chaque année lors des débats sur la Loi de Finances. Cela n’est guère rassurant compte tenu de la politique d’austérité menée par les gouvernements qui se succèdent.

De plus, l’Union européenne négocie avec les pays voisins un traité de libre échange. Cet accord de partenariat économique doit permettre à toute la production des pays voisins d’être importée à La Réunion sans quota ni droit de douane. C’est une menace mortelle pour tous les producteurs réunionnais.

Blocage

La crise sociale à La Réunion est si grave qu’en 2013, une étude de l’INSEE et du Conseil général a qualifié notre île de département socialement hors-norme. Cette situation, c’est une partie du bilan de 70 ans de départementalisation. Elle souligne que l’application des lois et réglements conçus pour la France ne permet pas de résoudre les défis sociaux qui se posent à La Réunion, même en amplifiant les exonérations de cotisations sociales et fiscales payées par les entreprises.

Notre île est confrontée à une croissance de sa population active qui dépasse largement la capacité de l’économie à créer des emplois. En effet, en pourcentage, la croissance économique et les créations d’emploi dans le secteur privé sont plus importantes qu’en France. Mais ce dynamisme ne suffit pas. C’est l’illustration d’un système bloqué.

Cela se traduit par des jeunes qui n’ont comme seul moyen d’expression que le blocage des routes pour se faire entendre. Pas plus tard qu’hier à Sainte-Marie, plusieurs ont dressé un barrage dans le quartier de la Ressource pour exiger que des promesses d’emploi soient respectées. Le chômage fait en effet peser une pression considérable sur les mairies qui sont généralement les plus importants employeurs dans les communes. L’impasse du système risque donc de mener La Réunion vers un blocage généralisé.

Or, la croissance démographique va se poursuivre. La Réunion se dirige vers le million d’habitants. Avec le système actuel, la perspective est de 500.000 pauvres, et d’un nombre de chômeurs égal à celui des salariés. Quel avenir envisager dans de telles conditions ?

Propositions

Pour sortir de la crise, le PCR propose plusieurs projets qui sont autant de gisements d’emploi. Pour faire face à l’urgence en tenant compte de l’évolution de la démographie de La Réunion, il préconise la création de deux grands services d’intérêt public.

Le premier concerne l’aide à la personne. Ce sont des emplois durables pour accompagner le vieillissement de la population. Ce phénomène va entraîner la création de nouveaux besoins. La hausse de la population va se poursuivre, ce sont donc des emplois à créer dans le secteur de la petite enfance.

Le second concerne l’environnement. La moitié du territoire de notre île est inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est un potentiel considérable à valoriser. À cela s’ajoute une filière de traitement des déchets à valoriser. D’une part, cela permettra de diminuer les importations et de faire tomber tous les arguments favorables à la création d’un incinérateur. D’autre part, ce sera un moyen d’exploiter le potentiel des végétaux morts qui sont la plupart du temps simplement brûlés.

L’augmentation de la population entraînera mécaniquement une augmentation du nombre d’emploi dans les services publics. Le PCR propose de modifier les règles afin que cette croissance puisse pleinement profiter aux jeunes Réunionnais capables d’exercer ces emplois.

À plus long terme, le PCR propose de relancer le projet d’autonomie énergétique. Cela passe par la création d’un chemin de fer qui vise à fluidifier les déplacements et réduire l’importation de carburants et de voitures. L’utilisation des énergies renouvelables telles que le vent, le soleil, la mer, le volcan et la biomasse. Cela s’inscrit pleinement dans les orientations de l’Accord de Paris qui vise à favoriser la transition énergétique. Une filière nouvelle peut donc émerger, avec les emplois qui vont avec.

En conciliant l’automonie énergétique et la transformation des emplois aidés en emplois durables dans deux grands services, le PCR apporte une contribution à un plan de développement durable et solidaire de La Réunion. Il en sera question lors du 9e Congrès, dimanche à Sainte-Suzanne.

M.M.