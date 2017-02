9e Congrès : remerciements du PCR

Dans un communiqué diffusé hier à la presse, le Parti communiste réunionnais remercie celles et ceux qui ont contribué à la réussite de son Congrès organisé le 5 février à Sainte-Suzanne. « Le PCR réunira prochainement ses nouvelles instances afin de tirer tous les enseignements et mettre en œuvre les décisions ».

Le PCR remercie les délégués de ses sections qui ont participé activement à la préparation et à la réussite de son 9e Congrès, ainsi que les invités qui ont fait l’honneur d’assister aux travaux. Le Parti salue les messages des partis extérieurs et les contributions des délégations des Chagos et du Parti Communiste Français. Il remercie également la presse d’avoir donné écho à sa manifestation.

Tout au long de ce congrès, un hommage a été rendu à Paul Vergès. Juste avant les travaux, une évocation de son œuvre et de ses combats a été faite ; les communistes se sont engagés à poursuivre ces batailles.

Au cours de ce 9e Congrès, les délégués ont adopté à l’unanimité un rapport politique et un rapport sur les moyens. Ces documents fixent l’orientation stratégique du PCR pour les années à venir : Rassembler pour la responsabilité !

Cet appel au rassemblement est adressé à toutes les forces vives, sans exclusive, afin de construire ensemble un projet partagé.

Les délégués ont également élu le nouveau Comité central et le Secrétaire général du Parti Communiste Réunionnais.

Le PCR réunira prochainement ses nouvelles instances afin de tirer tous les enseignements et mettre en œuvre les décisions.

Pour le Parti Communiste Réunionnais,

Le Secrétaire général,

Maurice Gironcel