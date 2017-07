« Après les législatives, nous continuons le combat tous ensemble »

Ce lundi 10 juillet, au café de la Gare du Nord à Saint-Denis, une centaine de militants et responsables du Parti Communiste Réunionnais comme de La Réunion Insoumise ont répondu à « la soirée de remerciements » organisée par Julie Pontalba, candidate de l’union des communistes et des insoumis aux dernières élections législatives dans la 1ère circonscription. Ce fut une belle soirée, marquée notamment par l’ambiance chaleureuse et par la qualité des échanges entre les divers participants sur les enseignements à tirer de ces élections et sur les suites des combats à mener en commun pour décoloniser notre pays.

Cette rencontre, animée par Ary Yée-Chong-Tchi-Kan, a commencé par un hommage à un grand militant communiste décédé vendredi dernier, Maurice Soubou. Avant une minute de silence en sa mémoire, Serge Folio a souligné à quel point ce décès est « une grande perte pour le PCR dont il a été un pilier » et auquel « nous resterons fidèles pour continuer son combat pour cultiver notre espoir ».

Ensuite, Julie Pontalba a souligné que cette soirée est « à la fois la clôture d’un moment fort de nos luttes et l’ouverture de nouveaux espoirs pour les luttes à venir ». Dans cet esprit, elle a remercié chaleureusement les divers militants qui ont apporté leur contribution à cette campagne électorale et au déroulement du scrutin, marqué par un bon résultat.

Sur la base de ces avancées, la responsable communiste a notamment déclaré que « cet essai est à transformer lors des prochaines échéances, comme nous le demandent beaucoup de personnes ». Elsa Mousse, la représentante des Insoumis, s’est exprimée dans le même sens en confirmant que le combat pour changer notre société en faveur du bien commun doit continuer dans l’union de toutes les forces vives de La Réunion. Elle a aussi lancé un appel au nom des Insoumis à un rassemblement ce mercredi 12 juillet à 17h devant la préfecture pour protester contre la réforme injuste du gouvernement concernant le code du travail.

Hommage à Maurice Soubou

La rencontre a continué par des interventions très constructives et rassembleuses, dont celle de Maurice Gironcel, secrétaire général du PCR, qui a exprimé son soutien au combat des planteurs de canne pour sauver cette filière et faire respecter leurs droits. On peut citer aussi l’appel à la solidarité lancé par une militante insoumise en faveur de l’ADÉFAR (Association de DÉFense des Agriculteurs de La Réunion) qui se bat pour un élevage réunionnais non pollué, dont les effets ne doivent plus être mortels pour les agriculteurs et les consommateurs.

Enfin, on peut citer l’hommage rendu à cette occasion par le PCR à un ancien élu, notamment maire de Salazie, Hilaire Maillot, décédé hier à 82 ans. Un hommage notamment en présence du président du PCR, Élie Hoarau, et de la sénatrice communiste Gélita Hoarau, qui ont également participé à la campagne de Julie Pontalba, pour qui « après les législatives, nous continuons le combat tous ensemble ».

Correspondant