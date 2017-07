ARS : 50 millions d’euros pour l’économie réunionnaise grâce à l’égalité sociale

L’allocation de rentrée scolaire (ARS) sera versée à partir du 3 août sur les comptes des familles bénéficiaires. L’an dernier, un montant total de plus de 50 millions d’euros avait été versé à plus de 80.000 allocataires. Cela concernait plus de 130.000 enfants. Cette bouffée d’oxygène qui bénéficie chaque année à l’économie réunionnaise est un des résultats de la lutte menée par le PCR pour l’égalité sociale.