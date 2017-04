Au peuple réunionnais de choisir son avenir

8 jours après l’annonce du soutien du PCR à la candidature de Jean-Luc Mélenchon, l’entrée en campagne du Parti communiste réunionnais est bien accueillie par la population. Depuis l’entrée en campagne du PCR, la dynamique ne cesse de s’amplifier autour de Jean-Luc Mélenchon. Le PCR est le seul parti ayant des responsabilités électives à soutenir cette candidature à la présidentielle. Il a décidé de s’engager à fond pour que le score de son candidat soit le plus élevé possible à La Réunion, sur la base d’un projet permettant de donner le pouvoir au peuple, pour que les Réunionnais puissent décider eux-mêmes de leur avenir.

Le mot d’ordre du 9e Congrès du PCR : rassemblement pour la responsabilité.

Le Parti communiste réunionnais est entré en campagne au soir du 2 avril, date de l’annonce de son soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Cette décision s’est faite sur la base d’une convergence. Le PCR estime en effet qu’il est nécessaire de changer de cadre pour que les Réunionnais puissent avoir la possibilité de mettre fin à la crise qu’ils subissent depuis des décennies. Cette situation trouve ses racines dans l’intégration de La Réunion à la France. Dans ce cadre, le PCR a mené des batailles pour que la loi du 19 mars 1946 s’applique. C’est la lutte victorieuse pour l’égalité sociale. Elle a permis aux Réunionnais d’obtenir des milliards d’euros et une couverture sociale qui a libéré les plus démunis de la menace de famine et de la surmortalité provoquée par la misère.

Mais dès 1959, une nouvelle génération de communistes autour de Paul Vergès avait défini une nouvelle ligne sur la base d’une analyse. La départementalisation était inapplicable à La Réunion, ce qui signifiait que l’intégration à la France d’un pays situé à 10.000 kilomètres était impossible. D’où la naissance du mot d’ordre d’autonomie, avec comme moyen la création d’une assemblée élue par les Réunionnais chargée de gérer leurs affaires, et celle d’un outil pour libérer le peuple réunionnais du joug colonial : le Parti communiste réunionnais.

Réussir comme nos aînés

Populaire dans les masses, cette ligne a été combattue par tous les moyens par les tenants du statu quo. La violence et la corruption cherchaient à affaiblir le mouvement. Cela ne fit que renforcer le lien entre le PCR et son peuple.

58 ans après la création du PCR, les communistes ne sont plus les seuls à appeler à ce changement de cadre. Les hommages rendus lors des obsèques de Paul Vergès ont été très clairs sur ce point. Deux responsables de la droite, Nassimah Dindar, présidente du Département, et Didier Robert, président de la Région, ont fait le même constat. Le cadre actuel manque de lisibilité, et il convient de sortir du néocolonialisme. Du côté du Progrès, Patrick Lebreton a dit récemment qu’il faut « changer de logiciel », confirmant les propos qu’il tenait quand il conduisait la liste d’union avec les communistes aux élections régionales en 2015.

Cette élection présidentielle peut être l’occasion de la réouverture de la fenêtre de tir qui a existé pendant quelques mois d’octobre 1945 à mai 1946 lors de la convocation de la première assemblée constituante de la 4e République. Pendant ces quelques mois, les deux députés de La Réunion, Raymond Vergès et Léon de Lépervanche, candidats du CRADS et membres du groupe communiste à Paris ont travaillé avec leurs collègues de Guadeloupe, Guyane et Martinique pour présenter une proposition de loi qui fut adoptée à l’unanimité.

Convergences du candidat avec Paul Vergès

Avec le projet d’Assemblée constituante porté par Jean-Luc Mélenchon, une remise à plat devra être faite, plaçant les Réunionnais face à leurs responsabilités. Dans son entretien diffusé hier sur Antenne Réunion, le candidat a en effet indiqué à plusieurs reprises que c’est au peuple de prendre la parole. Il a également à maintes reprises souligné ses convergences avec Paul Vergès, notamment sur l’autonomie énergétique, l’autonomie alimentaire et sur la capacité des Réunionnais à relever des défis à cause de leur environnement insulaire.

C’est avant tout pour ce projet de 6e République construite à partir d’une Assemblée constituante que le PCR a choisi de soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Depuis cette décision, le PCR est entré en campagne. Il est la seule force politique organisée et ayant des responsabilités à La Réunion à avoir fait ce choix. Les contacts avec la population lors des distributions de tracts ainsi que les succès des réunions publiques confortent cette ligne. En apportant son soutien à Jean-Luc Mélenchon sur la base de la revendication de la responsabilité des Réunionnais, le PCR a donné une nouvelle impulsion à cette campagne électorale. Une dynamique s’est enclenchée, nul doute que les communistes continueront à l’amplifier pour qu’au soir du premier tour de l’élection présidentielle le 23 avril, le candidat soutenu par le PCR puisse obtenir le meilleur score possible à La Réunion, grâce à un vote massif des Réunionnais.

M.M.