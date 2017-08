Baisse de 75 % des contrats aidés attribués à La Réunion

Depuis plusieurs semaines, c’était l’incertitude au sujet du quota de contrats aidés attribués par le gouvernement à La Réunion pour le second semestre 2017. La décision vient de tomber : une diminution d’environ 75 %. Les Réunionnais les plus pauvres sont les premiers concernés. Aux conséquences sociales s’ajouteront une perte pour l’économie réunionnaise et une dégradation des services publics accentuée par la baisse des dotations aux collectivités de 13 milliards annoncée par le gouvernement.

La diminution du nombre de contrats aidés signifie qu’il sera plus difficile d’échapper au chômage. (Photo C.F.)

Le gouvernement a décidé de baisser d’environ 75 % le quota de contrats aidés attribués à La Réunion pour le second semestre 2015. Cette nouvelle a été annoncée hier. Elle touche les Réunionnais les plus pauvres, pour qui un contrat aidé est souvent la seule solution pour échapper temporairement au chômage. Elle aura des effets sur les collectivités qui emploient des milliers de personnes avec ce type de contrats.

Stéphane Fouassin, président de l’Association des maires de La Réunion et maire de Salazie estime que les répercussions seront énormes. Il dénonce « un hold-up sur les contrats aidés » et souligne que sa commune aura des difficultés à assurer la rentrée scolaire. Le plus grave est à venir quand les contrats signés en début d’année arriveront à échéance en février prochain. Dans ces conditions, la rentrée de janvier est compromise.

Catastrophe sociale et économique

Le président de l’AMDR s’insurge contre le fait que l’ « on supprime 75 % des contrats aidés, alors que le taux de chômage est proche de 50 % dans les Hauts, et de 25 % dans les bas ». Rappelons que face à la crise structurelle de l’économie réunionnaise, les collectivités jouent un rôle d’amortisseur social. Les contrats aidés sont un moyen provisoire d’atténuer la misère, tout en permettant le fonctionnement de services publics tels que les écoles. « Cela va pénaliser les familles les plus pauvres », ajoute le maire de Salazie. Ces travailleurs ont un rôle désormais indispensable dans ces services rendus à la population. Avec une telle baisse de leurs effectifs, « comment assurer la sécurité dans les écoles, dans les bus scolaires ? », interroge Stéphane Fouassin. Car en face de ces suppressions de poste inévitables, le gouvernement ne propose aucune alternative.

Il constate également que cette décision aura des effets négatifs sur l’économie réunionnaise. Chaque contrat non-renouvelé se traduit par un salaire en moins. « C’est de l’argent qui manquera à La Réunion ».

« Des choix difficiles »

Maurice Gironcel, maire de Sainte-Suzanne et secrétaire général du Parti communiste réunionnais abonde dans ce sens. Il considère que la décision du gouvernement aura des conséquences catastrophiques. « Diminuer le quota de contrats aidés de 75 %, cela montre que l’on ne prend pas conscience des problèmes qui existe à La Réunion », précise-t-il. Comme toutes les autres responsables de collectivités, il devra faire face aux conséquences d’une décision du gouvernement qui cible une fois de plus les plus pauvres.

Stéphane Fouassin annonce que l’Association des maires de La Réunion se concertera pour décider d’actions à mener pour protester contre la baisse des contrats-aidés et la diminution annoncée des dotations de l’État versées aux collectivités. En effet, les responsables de collectivités seront confrontés à « des choix difficiles » en raison d’un budget toujours plus contraint. « Le rôle d’amortisseur social joué par les collectivités est remis en cause, et les investissements diminueront avec des conséquences pour l’économie réunionnaise », conclut Stéphane Fouassin.

M.M.