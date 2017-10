Belle reunion de la section du PCR de Saint-André, avec Gélita et Élie Hoarau

Mardi soir au chemin de l’Etang, chez notre fidèle camarade Marcel Ponapin, s’est tenue une réunion de la section saint-andréenne, en présence de Gélita et Elie Hoarau, avec pour objectif de faire le point à l’issue des élections sénatoriales et à la veille de l’ouverture des Assises de l’Outre-mer.

Après une brève analyse de la situation, c’est un auditoire attentif qui a écouté Gélita exprimer sa satisfaction d’avoir pu commencer le travail de rassemblement sur le projet du PCR, auprès d’un certain nombre d’élus, en dehors de la mouvance de notre parti ; pour elle c’est le signe de l’attention prêtée à nos propositions, dont la justesse est souvent reconnue pour sortir de l’impasse dans laquelle se retrouve notre pays et faire face aux inquiétantes échéances immédiates et à venir, qui l’attendent.

Les résultats de l’élection ont clairement confirmé que, seuls, on n’arrive à rien, ce qui devrait en faire réfléchir plus d’une ! Or, comme l’a fortement rappelé Elie Hoarau, l’occasion se présente de contribuer activement au rassemblement avec la tenue des Assises de l’Outre-mer, où le PCR ne vapas manquer de rappeler son projet, qui a fondé l’essentiel de la campagne de Gélita.

A nous tous de nous emparer de ce projet, de le faire connaître autour de nous, pour contribuer chacune et chacun d’entre nous, à la mesure de nos moyens respectifs à la construction de l’Unité du Peuple Réunionnais autour d’un projet cohérent et responsable, dont La Réunion a tellement besoin.

JPC