Comment Thomas Piketty voit l’Europe de l’avenir

Savoir comment un candidat, qui proclame travailler au rassemblement des progressistes, envisage l’Europe est intéressant. Ce qui, de mon point de vue, fait l’intérêt de cette démarche — se voulant innovante et progressiste — c’est qu’elle démontre que, sauf à dire le refus absolu de poursuivre l’actuel cours dévoyant toujours plus l’idéal européen, nous ne pourrons pas briser la porte de la prison idéologique formée des traités, règlements, directives et circulaires antidémocratiques toutes élaborées par des techniciens n’ayant aucun mandat pour agir ni aucun lien avec celles/ceux subissant les effets de ces textes.

Thomas Piketty, brillant sujet s’il en est, souffre du même mal que l’ensemble de ses collègues : il croit, en dépit de décennies ayant abondamment prouvé le contraire, que l’économie est une science exacte et que les “gens” (nous tous) doivent faire confiance aux experts « qui pensent à eux, qui pensent pour eux ». Et c’est bien dommage de prétendre (ce qui est louable en soi) vouloir sauver la démocratie sans se donner la peine — quotidiennement — d’écouter, de solliciter sans cesse celles et ceux qu’on écarte, dès le départ, des réflexions et propositions de solutions permettant au plus grand nombre (et non à une poignée d’experts médiatisés) de s’emparer du débat et forger eux-mêmes les clés d’un avenir réellement commun puisque fruit d’une réflexion commune.

Nous ne sommes plus dans le cadre d’une République de 1958, où rares étaient les bacheliers et plus rares encore les diplômés universitaires. Vouloir conduire un pays de 65 millions d’âmes dont les citoyens — majeurs à 18 ans — ont considérablement progressé dans tous les domaines, disposent de moyens de s’informer n’ayant rien de commun avec l’unique chaîne télé de la RTF de 1958, est un non-sens dont peu de responsables politiques ont conscience.

Le coefficient de sympathie — même méritée — que suscite telle ou tel demeurera sans effet réel, sera incapable de créer l’élan, l’adhésion d’une très large partie des citoyens afin que le changement tant promis devienne réellement un futur désirable.

Jean