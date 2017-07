Contrats aidés : Jean-Hugues Ratenon demande une intervention auprès du Premier ministre

Monsieur le Président,

Je me permets d’attirer votre attention sur la situation des Contrats Aidés à La Réunion. Le quota semestriel de contrats aidés n’est pas encore connu. Or, ce dispositif participe à l’insertion des jeunes et des travailleurs privés d’emploi dans la vie professionnelle et contribue à la cohésion sociale dans notre département. Ce dispositif permet le maintien de certains services publics dans les collectivités mais également aux associations de pouvoir développer leur activité et leurs actions.

Par ailleurs, les Contrats Aidés sont également attendus par les planteurs pour pouvoir embaucher des coupeurs de canne. Alors que la campagne sucrière 2017-2018 est déjà en retard, ces employeurs ne peuvent attendre davantage.

J’expose la situation particulière de La Réunion mais je ne suis pas sans savoir que l’ensemble des territoires ultramarins sont touchés par des problèmes de cet ordre.

Ainsi, je sollicite votre intervention auprès de M le Premier Ministre sur le sujet des Contrats Aidés dans les Outre-Mer.