Contrats aidés : Jean Hugues Ratenon interpelle l’État

Dans un courrier, adressé le 13 juillet et rendu public hier, au sous-préfet à la Cohésion sociale de La Réunion, le député réunionnais de la France Insoumise demande à l’État de lui indiquer si le quota de contrats aidés sera reconduit pour le second semestre de l’année.

J’apprends par la presse que le quota semestriel des contrats aidés n’est pas encore connu. Or ce dispositif, vous le savez, participe à l’insertion des jeunes dans la vie professionnelle et contribue à la cohésion sociale dans notre département, mais participe grandement aussi au développement et au maintien des services dans les collectivités et les associations Réunionnaises.

Vous n’êtes pas sans savoir également que les planteurs, déjà en retard dans la campagne sucrière 2017-2018, attendent avec impatience ces contrats pour pouvoir embaucher des coupeurs de canne.

Je viens d’être alerté par différentes collectivités, associations mais aussi par les bénéficiaires que le renouvellement des contrats et postes de services restent flous (accompagnement des enfants dans les transports scolaires, un bon service dans les cantines, l’amélioration de notre environnement ou encore le bon fonctionnement des associations…). Aucune réponse n’est apportée jusqu’à présent par les autorités compétentes (Préfet, Sous - Préfet, Pôle emploi).

Aussi, devant l’inquiétude grandissante, pouvez-vous Monsieur le Sous-Préfet me rassurer et m’indiquer si les quotas des contrats aidés seront renouvelés pour le second semestre 2017 ? Une situation qui exige une réponse rapide.